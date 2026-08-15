Přestupovat nechce: Bortoleto naznačil, že zůstane dlouhé rokyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Přestupovat nechce: Bortoleto naznačil, že zůstane dlouhé roky
Formulová letní pauza se přehoupla do své druhé poloviny a do startu závodu v Zandvoortu už zbývá pouze...
Sobotní kvalifikace v Maďarsku v roce 2009 se zapsala do historie F1 jako černý den, při kterém jen...
Za týden se po měsíci opět rozběhne aktuální ročník a do Zandvoortu přijede v pozici obhájce posledního...
Fernando Alonso upozorňuje, že současná generace pohonných jednotek formule 1 klade až příliš velký důraz...
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