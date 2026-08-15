Porovnání týmových kolegů: Kdo si vede lépe v závodech?

Zároveň se do závodu aktivně zapojuje i tým. Ať už to jsou mechanici, kteří mění pneumatiky anebo samotní inženýři, kteří se snaží najít tu nejideálnější strategii. Aby jezdec v závodě uspěl, potřebuje, aby mu vše zaklaplo dohromady, a navíc se vyhnul jakýmkoli technickým problémům, což je věc, které často nemůže sám nějak předejít.
Kromě většího vlivu týmu a vnějších faktorů je však závod jinou disciplínou i pro samotné jezdce. Nejde totiž jen o to zajet jedno superrychlé kolo a poté zpomalit a zajet do boxů. Pilot musí v celém závodě jezdit konzistentně na co nejvyšší úrovni. Zároveň je třeba brát ohled na pneumatiky, o které se jezdci musí pečlivě starat, pokud chtějí mít v závodě alespoň nějakou šanci na dobrý výsledek. Kromě toho je také důležité se tzv. vyznat v tlačenici. Neplatí tu totiž stejná pravidla jako v kvalifikaci, že jakmile jedete rychle, tak vám musí ostatní jezdci uhnout. Naopak, jak už z podstaty závodů vyplývá, každé předjetí se tu musí vybojovat.
Samotné předjíždění se však letos také změnilo. Po změně pravidel se stala daleko důležitější práce s baterií, která, pokud ji jezdec dobře využívá, dokáže předjížděcí manévr dost usnadnit. Nicméně daleko těžší je pak pozici udržet. Někteří piloti i fanoušci si sice stěžují, že výměny pozic vypadají poněkud uměle, ovšem když se na to člověk podívá nezaujatě, musí uznat, že nás nové regule o parádní předjížděcí manévry rozhodně nepřipravily.
Nyní už tedy musí být každému jasné, že závodní umění není jen o čistém talentu, ale skládá se z mnoha různých aspektů. Zkrátka, aby jezdec uspěl, musí být občas vychytralý anebo trpělivý, ale nesmí zapomenout, kdy je potřeba ukázat ostré lokty.
Když se podíváme na všechny letošní vítěze zjistíme, že jich je pět ze tří různých týmů. Jde o jezdce Mercedesu, Ferrari a úřadujícího šampiona Landa Norrise. Navíc není vůbec nereálné, že se k nim do konce sezóny přidá Max Verstappen nebo Oscar Piastri. Chtěl bych se však vrátit zpět k počtu jezdců, kteří letos stáli na nejvyšším stupínku. Po jedenácti závodech je jich totiž o jednoho více než loni za celý rok.
Rozhodně tedy můžeme říct, že po zásadní změně pravidel nepřišla obávaná dominance jednoho týmu, naopak je to na špici dost vyrovnané. Přesto však nelze skrýt to, že změna regulí celé pole roztáhla od sebe. Loni totiž byly daleko blíže top týmům týmy ze středu pole, naopak letos je rozdíl mezi těmito skupinami propastný. Těžko se nám tedy na pódiu objeví nějaké překvapivé jméno, jako třeba loni Sainz, Hülkenberg anebo Hadjar.
Jediné větší překvapení se událo v Monaku, kde se na stupně vítězů dodatečně dostal Gasly, to se však událo za velmi kontroverzních okolností.
Nyní si tedy pojďme jednotlivé jezdecké dvojice konečně porovnat.
Mercedes
Andrea Kimi Antonelli – George Russell 7-4 (1-3 ve sprintech)
Body:
Antonelli: 219
Russell: 160
Umístění na bodech (ve sprintech):
Antonelli: 9 (4)
Russell: 8 (4)
Odstoupení ze závodu (z toho kvůli technickým problémům):
Antonelli: 2 (2)
Russell: 2 (1)
Průměrná pozice v cíli včetně sprintů bez DNF:
Antonelli: 2,23
Russell: 3,46
Průměrná pozice v cíli včetně sprintů s DNF:
Antonelli: 4,00
Russell: 5,73
Při pohledu na souboje jednotlivých dvojic je jasné, že průběh tohoto patří k těm nejméně očekávaným. Při vstupu do letošního ročníku jsme na základě zkušeností z minulé sezóny rozhodně nečekali, že si Antonelli se svým starším kolegou Russellem takto poradí.
Vraťme se o rok zpět, kdy mladý Ital debutoval ve formuli 1, a to rovnou v týmu, jako je Mercedes. Stříbrné šípy sice loni nebojovaly o titul, přesto se spousta lidí obávala, že je na italského mladíka ještě příliš brzy a že měl ještě jednu sezónu strávit ve formuli 2 nebo nějakém slabším týmu. Na začátku sezóny to vypadalo, že se s tlakem vypořádal, a dokonce zazářil sprintovou pole position v Miami. Poté však přišlo velmi těžké období, kdy si z devíti evropských závodů odvezl pouhé tři body. Nevypadalo to zrovna dobře, naštěstí se mu povedlo na konci ročníku tento trend pomocí dvou pódií zvrátit.
Pak už přišla změna pravidel a nová sezóna. Bylo jasné, že Antonelli bude potřebovat větší konzistenci, nikdo od něj ale neočekával, že bude po dobu celé sezóny konkurovat Russellovi. Po prvním závodě se zdálo, že začala Britova spanilá jízda za titulem. Prvním zdviženým ukazováčkem byl závod v Číně, kde Antonelli získal své premiérové vítězství. Nicméně v tu dobu si nejspíš ani Russell nepřipouštěl, že by ho Antonelli v horizontu celé sezóny mohl nějak ohrozit. Jenže v Mercedesu se přes zimu nejspíš něco změnilo a Ital s číslem 12 působí, že se na nové regule daleko lépe připravil. George Russell totiž od Velké ceny Číny triumfoval jedenkrát, zatímco jeho kolega pětkrát. Zkrátka se zdá, že jediné, co může Antonelliho zastavit, jsou technické problémy. Pravdou však je, že něco podobného si loni touto dobou myslela spousta fanoušků o Piastrim. Současný lídr však působí ještě jistěji než loni Australan.
Ferrari
Lewis Hamilton – Charles Leclerc 6-5 (2-2 ve sprintech)
Body:
Hamilton: 169
Leclerc: 138
Umístění na bodech (ve sprintech):
Hamilton: 11 (4)
Leclerc: 9 (4)
Odstoupení ze závodu (z toho kvůli technickým problémům):
Hamilton: 0 (0)
Leclerc: 2 (1)
Průměrná pozice v cíli včetně sprintů bez DNF:
Hamilton: 3,93
Leclerc: 4,00
Průměrná pozice v cíli včetně sprintů s DNF:
Hamilton: 3,93
Leclerc: 5,60
Dalším příjemným překvapením letošní sezóny je Antonelliho předchůdce v Mercedesu Lewis Hamilton, kterého změna pravidel vybudila k daleko lepším výkonům, než jsme od něj byli loni zvyklí. Příchod sedminásobného šampiona do Ferrari vyvolal vlnu očekávání a otázek, jak si v novém týmu po dvanácti letech strávených u Mercedesu poradí. Nutno uznat, že to ze začátku dost skřípalo a první sezóna dopadla hůře, než si většina fanoušků vůbec dovedla představit. V některých momentech navíc Brit vypadal, jako by ho formule 1 ani nebavila a nejradši to vzdal.
Po roce trápení však můžeme uznat, že ve 41 letech je Lewis Hamilton zpátky. Porovnání s Charlesem Leclercem je sice velmi vyrovnané, ovšem i díky absenci technických problému na Britově voze hovoří právě v jeho prospěch. Navíc pokud budeme počítat i s nedokončenými závody, tak je Hamilton jezdcem s nejlepší průměrnou pozicí v cíli. Dokonce je na tom lépe než lídr průběžného pořadí Antonelli. Nutno však podotknout, že od závodu v Silverstone se zdá, že se momentum vrátilo zpět lehce na stranu Leclerca.
Celkově však Monačan neprožívá úplně ideální sezónu. Ať už vezmeme v potaz chybu v závěru závodu v Miami, protrápený víkend v Kanadě anebo problémy s brzdami, které vyvrcholily v Monaku. O to pozitivnější však je, že jeho ztráta na týmového kolegu stále není nijak propastná.
McLaren
Lando Norris – Oscar Piastri 5-5 (4-0 ve sprintech)
Body:
Norris: 128
Piastri: 92
Umístění na bodech (ve sprintech):
Norris: 8 (4)
Piastri: 6 (4)
Odstoupení ze závodu (z toho kvůli technickým problémům):
Norris: 3 (3)
Piastri: 3 (2)
Průměrná pozice v cíli včetně sprintů bez DNF:
Norris: 3,67
Piastri: 5,42
Průměrná pozice v cíli včetně sprintů s DNF:
Norris: 6,73
Piastri: 8,40
Loni spolu bojovali o titul, letos je to však trochu jiná písnička. Nedá se říct, že by McLaren letos vyloženě, zklamal, protože takovou převahu, jakou měl loni, od něj asi čekal jen málokdo. Při posledním závodě před letní přestávkou v Maďarsku se však začalo blýskat na lepší časy. Lando Norris získal své premiérové vítězství jako úřadující šampion.
Letošní interní souboj v McLarenu působí poměrně zvláštně. Asi málokdo by si tipnul, že co se týče závodních soubojů, tak jsou na tom oba piloti stáje z Wokingu stejně. Oscar Piastri totiž letos působí velmi nevýrazně a moment, který fanouškům utkvěl v paměti nejvíce je nejspíš ten, kdy ho zpomalil v Maďarsku o kolo jedoucí Sainz. Jiný příběh jsou zase spekulace, které ho spojovaly s přesunem do Red Bullu.
Přestože Piastriho skóre ze závodů vůči Norrisovi je pět ku pěti, body hovoří jasně. Těch ztrácí na svého kolegu šestatřicet. Původně mě na jeho obranu napadl argument, že se mu smůla lepí na paty. Ten však z důvodu toho, že Norris třikrát odstoupil kvůli technickým problémům, není úplně neprůstřelný.
Red Bull
Max Verstappen – Isack Hadjar 8-3 (4-0 ve sprintech)
Body:
Verstappen: 109
Hadjar: 68
Umístění na bodech (ve sprintech):
Verstappen: 8 (3)
Hadjar: 8 (0)
Odstoupení ze závodu (z toho kvůli technickým problémům):
Verstappen: 3 (3)
Hadjar: 2 (1)
Průměrná pozice v cíli včetně sprintů bez DNF:
Verstappen: 5,00
Hadjar: 7,58
Průměrná pozice v cíli včetně sprintů s DNF:
Verstappen: 7,87
Hadjar: 10,27
Red Bull sice nevstoupil do nové éry úplně šťastně a se svým novým vozem zažil v první polovině sezóny hned několik technických problémů. Alespoň se však stáj přechodem na nové regule zbavila jedné ze svých největších slabin, která je připravila přinejmenším o jeden triumf v Poháru konstruktérů. Tou slabinou byl druhý pilot, který se v posledních letech, ať už to byl Sergio Pérez, Júki Cunoda anebo Liam Lawson, vůbec nechytal.
Tento zlom naznačila již sobotní kvalifikace při úvodní velké ceně sezóny v Austrálii. Max Verstappen v ní totiž kvůli technickému selhání skončil už v první části. Pro Red Bull to tedy vypadalo tragicky, rudé býky ale nečekaně do první trojky pozvedl Isack Hadjar, který zahajoval svoji teprve druhou sezónu ve formuli 1. Závod sice pro Francouze kvůli poruše skončil předčasně, přesto to byl pro něj pozitivní úvod sezóny.
Celkově sice souboj mezi Verstappenem a Hadjarem hovoří jasně ve prospěch čtyřnásobného šampiona, přesto se letos Francouzovi povedlo něco, na co čekal Red Bull už dlouhé roky. Rozhodně tomu pomohla také změna pravidel, díky které byl monopost vyvíjen úplně od nuly a ještě nebyl postaven zcela na preferencích jedničky rudých býků. Zajímavé je však, že se Hadjarovi nepodařilo ještě ani jednou bodovat ve sprintu. Do konce roku mu na to zbývají dva pokusy.
Pochvalu si zaslouží také lidé z továrny v Milton Keynes. Balíčky vylepšení v Miami a Rakousku totiž monopost RB22 zásadně přiblížily úplné špici letošního pole.
Racing Bulls
Liam Lawson – Arvid Lindblad 8-3 (3-1 ve sprintech)
Body:
Lawson: 43
Lindblad: 23
Umístění na bodech (ve sprintech):
Lawson: 8 (2)
Lindblad: 7 (1)
Odstoupení ze závodu (z toho kvůli technickým problémům):
Lawson: 1 (1)
Lindblad: 1 (1)
Průměrná pozice v cíli včetně sprintů bez DNF:
Lawson: 8,93
Lindblad: 9,83
Průměrná pozice v cíli včetně sprintů s DNF:
Lawson: 9,67
Lindblad: 12,20
Racing Bulls překvapili. Již několikrát se říkalo, že by mohli být černým koněm sezóny a nacházet se někde mezi top týmy a středem pole. Většinou však zklamali a prali se o občasné bodové zisky s ostatními středopolovými týmy. Před tímto ročníkem je do této role téměř nikdo nestavěl. Ovlivněno to bylo určitě novou pohonnou jednotkou Red Bull-Ford a na papíře ne úplně silnou jezdeckou dvojicí. Nakonec ale právě tyto dva aspekty patří k nejdůležitějším faktorům vedoucím k letošnímu úspěchu tohoto týmu, který se v průběhu sezóny dostal výkonnostně i před Alpine a nyní patří k jasnému králi středu pole a pravidelně boduje.
V závodech je obvykle o něco silnější Lawson, který se už zcela oklepal z loňského přesunu z Red Bullu zpět do béčka a v týmu si drží pozici lídra. Novozélanďan před sezónou možná vypadal jako pilot na odstřel, ale svými letošními výkony rozhodování o jezdecké sestavě italské stáji velmi komplikuje. Ve formuli 1 má totiž dva mladé perspektivní jezdce a v juniorských kategorií čekají další talenti v čele s Tsolovem.
Nicméně nesmíme zapomenout pochválit také Arvida Lindblada, který teprve nedávno oslavil devatenácté narozeniny. Po poměrně nevýrazné sezóně ve formuli 2 se mu zatím daří ve formuli 1 konzistentně bodovat a v závodě v Rakousku dokonce vystrkoval růžky i proti svému týmovému parťákovi. Do Faenzy můžeme tedy oběma jezdcům a celému týmu poslat jedině pochvalu.
Alpine
Pierre Gasly – Franco Colapinto 6-5 (3-1 ve sprintech)
Body:
Gasly: 42
Colapinto: 19
Umístění na bodech (ve sprintech):
Gasly: 7 (1)
Colapinto: 6 (0)
Odstoupení ze závodu (z toho kvůli technickým problémům):
Gasly: 1 (0)
Colapinto: 0 (0)
Průměrná pozice v cíli včetně sprintů bez DNF:
Gasly: 9,79
Colapinto: 11,40
Průměrná pozice v cíli včetně sprintů s DNF:
Gasly: 10,53
Colapinto: 11,40
Minulou sezónu Alpine odepsal a všechny svoje síly soustředil na vývoj monopostu pro rok 2026. Dalším příslibem pro francouzskou stáj byl přechod k motorům Mercedes. Posun je letos sice v porovnání s loňským posledním místem v Poháru konstruktérů značný, přesto by si tým jistě přál ještě o něco lepší výsledky. Zdá se, jako by týmu vedeného Flaviem Briatorem postupem sezóny docházel dech. Zatímco v úvodu sezóny se Pierre Gasly pohyboval na úrovni Red Bullů, nyní piloti Alpinu často nestačí ani na Racing Bulls nebo Audi.
Pozitivním překvapením je však Franco Colapinto, který na tom byl loni opravdu špatně a jeho přidanou hodnotou oproti jeho předchůdci Jacku Doohanovi byly pouze finance. Letos naopak svému francouzskému kolegovi solidně sekunduje, a přestože je v týmu stále jasnou dvojkou, tak se o své místo nemusí obávat tolik jako v minulosti. Jeho dva největší letošní úspěchy přišly v Miami a v Kanadě, kde se umístil na sedmém, respektive šestém místě.
Hlavní otázkou je, co bude dál s celým týmem. Po přechodu k pohonným jednotkám od Mercedesu se vlastně zbavili statusu továrního týmu, ambice jim ovšem stále nechybí. V poslední době však byli maximálně středopolovým týmem. Jejich jediným letošním větším úspěchem je Gaslyho kontroverzní pódium v Monaku, dostat se tedy ve střednědobé budoucnosti mezi úplnou elitu bude pro tým z Enstone opravdu tvrdý oříšek. Výhodou stáje je to, že v Gaslyho osobě mají stabilně rychlého jezdce.
Haas
Oliver Bearman – Esteban Ocon 7-4 (2-2 ve sprintech)
Body:
Bearman: 18
Ocon: 3
Umístění na bodech (ve sprintech):
Bearman: 3 (1)
Ocon: 2 (0)
Odstoupení ze závodu (z toho kvůli technickým problémům):
Bearman: 3 (2)
Ocon: 0 (0)
Průměrná pozice v cíli včetně sprintů bez DNF:
Bearman: 12,00
Ocon: 13,06
Průměrná pozice v cíli včetně sprintů s DNF:
Bearman: 13,53
Ocon: 13,06
Jestli letos někdo zaspal, tak je to Haas ve vývoji svého monopostu. V prvních třech závodech patřil Bearman k největším překvapením ze středu pole. S Haasem totiž po změně pravidel nikdo nijak zvlášť nepočítal, Brit ale dokázal v Číně dojet dokonce na pátém místě. Pak však přišla pětitýdenní pauza zapříčiněná zrušením závodů v Bahrajnu a Saúdské Arábii a původní výkonnostní výhoda americké stáje oproti jejím konkurentům byla najednou pryč a její piloti najednou bojovali s jezdci Wiliamsu, který ani nedokázal postavit vůz včas na první testy.
Co se týče souboje Bearmana s jeho kolegou Estebanem Oconem, tak vypadá to podobně jako loni. V závodech je Francouz svému kolegovi o něco blíže než v kvalifikacích, přesto na něj většinou nestačí. Bodový rozdíl mezi nimi je obrovský, částečně je to však způsobeno tím, že Haas byl schopen sbírat body zejména v prvních třech závodech, což byly závody, které pilotovi s číslem 31 nevyšly zrovna podle představ. Avšak už teď po roce a půl působení Ocona v Haasu můžeme říct, že tento přestup, který na papíře vypadal jako skvělá volba pro obě strany, zatím očekávání nenaplnil. Občas jsme sice viděli záblesky starého Ocona, poslední dobou je to ale méně a méně často. Nemohli bychom se proto divit, kdyby se naplnily spekulace a Francouz byl po sezóně nahrazen.
Audi
Gabriel Bortoleto – Nico Hülkenberg 7-4 (2-1 ve sprintech)
Body:
Bortoleto: 10
Hülkenberg: 2
Umístění na bodech (ve sprintech):
Bortoleto: 3 (0)
Hülkenberg: 1 (0)
Odstoupení ze závodu (z toho kvůli technickým problémům):
Bortoleto: 1 (1)
Hülkenberg: 4 (4)
Průměrná pozice v cíli včetně sprintů bez DNF:
Bortoleto: 11,15
Hülkenberg: 12,33
Průměrná pozice v cíli včetně sprintů s DNF:
Bortoleto: 12,53
Hülkenberg: 15,53
Dlouho očekávaný vstup Audi do F1 se tento rok, čtyři roky od jeho oznámení, konečně uskutečnil. Nedá se říct, že by německá automobilka nějak zářila, přesto si na první rok ve formuli 1 vede vcelku obstojně a minimálně nezklamala. Podle aktuálních odhadů se zdá, že její pohonná jednotka zatím za konkurencí zaostává, ale zbytek jejího vozu je na tom velmi dobře.
První radost přišla už při debutu v podobě devátého místa, které pro stáj získal Gabriel Bortoleto. Poté přišlo pár problémů a několikaměsíční bodový půst. Poslední tři závody však zastihly Audi v dobré formě a z každého si odvezlo minimálně dva body.
Závodní porovnání týmových kolegů a dobrých kamarádů vyznívá lépe pro mladého Brazilce, který se několikrát blýskl už loni, celkově na Hülkenberga však ztrácel. Porovnávat tyto dva je však letos složité. Hülkenberg sice tuto sezónu patří k nejméně výrazným jezdcům, zároveň však jako by ho od zisku jeho prvního pódia opustilo veškeré štěstí, zejména letos se mu smůla opravdu lepí na paty. Krásně to ukázalo jedno z nejkurioznějších odstoupení v historii formule 1, které ho v Barceloně připravilo o body. Před ním jedoucí Lawson totiž najel do štěrku a kamínek, který odletěl, trefil Němcův monopost tak nešťastně, že vypnul vnější nouzový vypínač elektřiny, kvůli čemuž nemohl dále pokračovat v závodě.
Williams
Carlos Sainz – Alex Albon 6-5 (4-0 ve sprintech)
Body:
Sainz: 6
Albon: 5
Umístění na bodech (ve sprintech):
Sainz: 3 (0)
Albon: 2 (0)
Odstoupení ze závodu (z toho kvůli technickým problémům):
Sainz: 2 (1)
Albon: 4 (2)
Průměrná pozice v cíli včetně sprintů bez DNF:
Sainz: 13,23
Albon: 15,45
Průměrná pozice v cíli včetně sprintů s DNF:
Sainz: 13,86
Albon: 16,67
Měl to být černý kůň letošní sezóny, nakonec je to však jedno z největších zklamání. Po slibné minulé sezóně, ve které Williams získal zásluhou Carlose Sainze dvě pódia, přišla studená sprcha. Tým z Grove sice vůz na letošní sezónu začal vyvíjet už v brzké části minulého ročníku, přesto zastaralé nástroje, které má stáj k dispozici, na tento ambiciózní vývojový plán nestačily.
Týmu muselo být již během zimy jasné, že úvod sezóny s těžkým vozem bude opravdu náročný. Přesto dokázal Sainz v chaotickém druhém závodě ročníku v Číně urvat dva body. Drobné zlepšení přišlo v Miami a Williams měl najednou rychlost na boj o body. Na tomto americkém okruhu dokonce skórovali oba jezdci. A nebýt zbrklého Hülkenberga, zopakovalo by se to také v Monaku. Od té doby však přišel zlom, a i přes upgrady v Silverstone od tohoto závodu ani jeden ze závodníků této slavné britské stáje nebodoval. Velký balíček vylepšení plánuje stáj přivézt do Baku, ovšem ani samotní jezdci do něj nevkládají moc velké naděje.
V závodních soubojích Sainze a Albona vede o jeden zářez Španěl, stejné je to i co se týče bodů. Jezdecký tandem je zkrátka poměrně silný a vyrovnaný. V poslední době však Sainz působí jistěji a rozhodně je z těchto dvou více vidět. Zároveň je však možné, že se bude v budoucnu poohlížet po jiném týmu.
Aston Martin
Fernando Alonso – Lance Stroll 6-2 (3-1 ve sprintech)
Body:
Alonso: 1
Stroll: 0
Umístění na bodech (ve sprintech):
Alonso: 1 (0)
Stroll: 0 (0)
Odstoupení ze závodu (z toho kvůli technickým problémům):
Alonso: 4 (4)
Stroll: 7 (6)
Průměrná pozice v cíli včetně sprintů bez DNF:
Alonso: 16,40
Stroll: 17,00
Průměrná pozice v cíli včetně sprintů s DNF:
Alonso: 17,33
Stroll: 18,07
Někdy to vypadá, že máte všechno potřebné na to, aby to vyšlo, a stejně se to nepovede. To se letos určitě dá říct o Aston Martinu. Tento tým s ambicemi vyhrávat totiž tento rok úplně vyhořel. A před průběžným posledním místem v Poháru konstruktérů ho zachránil jenom šťastný bod Fernanda Alonsa v Monaku, který získal po několika kontroverzních penalizacích ostatních jezdců.
V Aston Martinu se letos kromě nálady týmu změnil také dodavatel motorů, což je jeden z hlavních zdrojů problému. Hondě se totiž letošní motor vůbec nepovedl. Při starém zůstala alespoň bilance Fernanda Alonsa s jeho kolegou Lancem Strollem, kterého i v pětačtyřiceti letech pravidelně poráží. Nutno však podotknout, že spousta závodů obou jezdců byla mnohokrát ovlivněna technickými problémy. Kanaďan nedokončil nejvíce závodů z celého startovního pole.
Zatím to celé znělo beznadějně, poslední vylepšení ale všem fanouškům britské stáje vlilo naději zpět do žil. Zelené monoposty v Maďarsku už nebyly těmi nejslabšími a minimálně než Cadillacy a Williamsy rychlejší určitě byly. Po letní přestávce má navíc přijít také vylepšení motoru. Je tedy možné, že do konce roku se stáj do boje o body ještě dostane.
Cadillac
Valtteri Bottas – Sergio Pérez 3-6 (2-2 ve sprintech)
Body:
Bottas: 0
Pérez: 0
Umístění na bodech (ve sprintech):
Bottas: 0 (0)
Pérez: 0 (0)
Odstoupení ze závodu (z toho kvůli technickým problémům):
Bottas: 5 (5)
Pérez: 4 (4)
Průměrná pozice v cíli včetně sprintů bez DNF:
Bottas: 17,22
Pérez: 16,18
Průměrná pozice v cíli včetně sprintů s DNF:
Bottas: 18,73
Pérez: 17,20
Příchod nového týmu vrátil do formule 1 staré známé tváře, které se museli nedobrovolně na jeden rok s královnou motorsportu rozloučit. Nyní jsou zpět a můžeme si porovnat, kdo z nich zvládl svůj návrat lépe.
Čísla hovoří jasně, přestože je v celkovém pořadí díky lepšímu nejlepšímu umístění výše Bottas, celkově si vede letos lépe Pérez, který je za své výkony často chválen. Naopak Bottasova budoucnost v Cadilacu už byla předmětem několika spekulací. Mexičan v Monaku také málem získal historicky první bod americké stáje, překazila mu to však desetisekundová penalizace, kterou obdržel po závodě za špatné postavení na startovním roštu.
Co se týče výkonnosti samotného vozu, nedají se čekat žádné zázraky a každý případný bod by byl obrovským překvapením. Tým se musí soustředit hlavně na to, aby se byl v příští sezóně schopný přiblížit středu pole.
Poznámka: Odstoupení ze závodů zahrnuta do statistik výše jsou pouze ze závodů, nikoli sprintů.