Pecky, které v srpnu opustí Netflix: Nolanův Interstellar, Mamma Mia! i Příběh rytíře

Už v pondělí 17. srpna se s předplatiteli Netflixu rozloučí jeden z nejlepších filmů Christophera Nolana. Podmanivá sci-fi Interstellar je audiovizuální slastí a pohlcující vesmírnou odyseou, v níž se skupina výzkumníků v čele s Matthewem McConaugheym vydává za hranice naší galaxie, kde musí najít klíč k záchraně lidstva. V životě hlavního hrdiny si to ovšem vybere zásadní rodinnou daň. Snímek mistrně kombinuje silné rodinné drama s hardcore sci-fi a filozofujícími myšlenkami.
Bradley Cooper
a Lady Gaga
vás 21. srpna naposledy dojmou v dalším remaku hudební klasiky. Slavný muzikant Jackson Maine trpí psychickými a zdravotními problémy, setkání s talentovanou zpěvačkou Ally mu ale dá novou sílu do života. Začne mezi nimi vášnivý vztah a Jackson udělá z Ally hvězdu koncertních pódií. Jenže zatímco její hvězda raketově stoupá, zpěvák zažívá ústup ze slávy a stále více bojuje se svými vnitřními démony.
Do 23. srpna můžete svým dětem pustit na Netflixu čtvrtý díl animovaného hitu Já, padouch, který i přes svou repetitivnost zůstává u malého publika sázkou na jistotu. Gru a jeho rodina se tentokrát musí schovat pod falešnými identitami v novém sousedství a zkusit žít normální a nenápadný život. Jeden z padouchů, jehož nosatý hrdina v minulosti poslal za mříže, jim totiž slibuje krutou pomstu. Jenže jestli něco Gru opravdu neumí, tak žít běžný a nenápadný život.
Týž den se můžete naposledy ponořit do rytmů hitů skupiny ABBA a vydat se s nimi do prosluněného Řecka. Příběh mladičké Sophie (Amanda Seyfried), která chce před svatbou zjistit, kdo je její otec, je pro mnohé ultimátní letní pohodou, a to zejména díky živelnému výkonu Meryl Streep. Netflix ten samý den opustí také druhý díl.
Nejnovější pokračování oblíbené série duchařských komedií nás po nostalgickém Odkazu zavede zpátky do New Yorku, kde se krotitelské činnosti ujala rodina Spenglerových. Nyní bude nová generace hrdinů čelit děsivému ledovému nebezpečí, kvůli čemuž se musí znovu vrátit do akce i stará garda v čele s Billem Murraym a Danem Aykroydem. Snímek uvidíte na Netflixu naposledy 24. srpna.
Završení hororové trilogie Ti Westa, která zahrnuje také snímky X a Pearl, nás zavede do Hollywoodu 80. let, kde se bývalá pornoherečka (Mia Goth) touží stát filmovou hvězdou. Je obsazena do chystaného hororu, brzy ale přijde na to, že i filmový svět je plný psychopatů a zvrácených lidí. Poctu brakovým a kriminálním filmům 80. let naleznete na Netflixu do 27. srpna.
Na konci měsíce nás opustí jedna z prvních šílených a nápaditých komedií osobitého Taiky Waitityho. Mladý výtržník Ricky se dostává do pěstounské péče Belly a mrzouta Hectora (Sam Neill). Kluk si jejich farmu oblíbí, po tragické události však utíká a společně se svým mračícím se pěstounem se vydává na dobrodružnou cestu, během níž unikají policii i sociálce.
Ten samý den opustí službu také neprávem přehlížený rodinný kousek Stevena Spielberga, v němž Robin Williams ztvárnil starší verzi Petra Pana, jenž se musí vrátit do Země Nezemě, aby zde zachránil své děti před zlým Hookem v neodolatelném podání Dustina Hoffmana. Děti ani jeho staří kamarádi si ho však nepamatují, musí se proto rozpomenout na své dětství a znovu nalézt ztracenou schopnost létat.
Příběh rytíře
Na konci měsíce se s platformou rozloučí také nestárnoucí historická pohodovka, která se snad nikdy neomrzí. Mix historických reálií a moderního přístupu v čele s rockovým soundtrackem nám nabídne příběh Williama Thatchera v podání Heatha Ledgera, jenž si rozhodne splnit svůj sen a na probíhajícím turnaji se vydává za rytíře. Vydávat se za šlechtice ovšem není vůbec snadné a Williamovi a jeho přátelům to přinese řadu problémů. Ale možná taky lásku.
Jedna z nejzábavnějších komedií Adama Sandlera je remakem filmu Nejtěžší yard. Slavný komik si zde zahrál problémového hráče amerického fotbalu, kterého jeho skandály dostaly až do vězení. Správce věznice ho požádá o sestavení fotbalového týmu vězňů, který se utká s dozorci. Hlavní hrdina si ze svého úkolu nejprve nic nedělá, trénování talentovaných kriminálníků ho ovšem začne bavit a tlak bachařů se začne stupňovat. Svižnou a skvěle obsazenou komedii najdete na Netflixu taktéž do konce srpna.
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Zdroj: Kinobox, Netflix