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Louis de Funès a jeho bolestné tajemství. Filmová manželka o jeho citech vůbec netušila

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Louis de Funès a Claude Gensac tvořili na filmovém plátně nezapomenutelný pár. Zákulisí oblíbených komedií ovšem skrývalo hluboké a velmi překvapivé tajemství.
Četník se žení

Četník se žení

Zdroj: FOTO:© Medusa Produzione, distr. Česká televize
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ReadZone

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