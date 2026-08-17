Schick odletěl na přípravu do Anglie, jeho žena Hana zatím přebudovává zahradu jejich domu u Rýna

12. srpna 2026 přistál celý kádr Bayeru v Anglii. Na programu dva přípravné zápasy, nejdřív Nottingham Forest na City Ground, o tři dny později Newcastle United na St James‘ Park. Poslední prověrka před startem nové bundesligové sezony. Zatímco Schick ladil formu na ostrovních trávnících, Hana Schicková využila jeho nepřítomnost k zásahu do zahrady jejich německého bydliště. Průběh úprav sdílela na Instagramu a sledující tak mohli pozorovat dvě paralelní linie jedné rodiny: on na hřišti, ona mezi sazenicemi.
Čtyři dny v Anglii, dva zápasy
Bayer komunikoval anglickou cestu jako závěrečný blok letní přípravy. Čtyřdenní program mezi 12. a 15. srpnem měl tým dostat do zápasového rytmu před ostrým startem sezony. Nottingham Forest a Newcastle, dva soupeři z Premier League, nabídli přesně ten typ fyzického fotbalu, na který se německé kluby v přípravě rády testují.
Pro Schicka jde o vstup do ročníku 2026/27 z pozice, kterou si v Leverkusenu budoval pět let. Minulou sezonu zakončil s 22 góly a 4 asistencemi, celkově se dostal na 103 soutěžních branek za Bayer, číslo, které ho řadí mezi tři nejlepší střelce v historii klubu. Smlouvu má podepsanou do roku 2030. Vedení ho při prodloužení označilo za klíčovou postavu dalšího cyklu.
Zahrada, která nečekala na návrat
Hana Schicková mezitím na sociálních sítích ukazovala, jak vypadá její verze produktivního týdne. Na instagramových stories sdílela záběry z úprav okrasné části zahrady u jejich domu v Düsseldorfu: výsadba, nová zeleň, práce s materiálem. Přesný rozsah zásahu z veřejně dostupných záběrů nelze úplně rekonstruovat, ale nešlo o kosmetickou údržbu. Spíš o cílenou proměnu, na kterou čtyřdenní Patrikova absence vytvořila ideální okno.
Jestli o manželčiných plánech věděl předem, nebo ho po příletu čeká překvapení, veřejně nikdo z rodiny nekomentoval. Hana ale celou akci na sítích podávala s lehkou nadsázkou člověka, který ví, že má omezenou lhůtu, a baví ho to.
Pár, který se stěhoval za kariérou
Schickovi jsou spolu od středoškolských let. Společně prošli stěhováním do Itálie, kde Patrik hrál za Sampdorii a AS Řím, a pak do Německa, kde rodina zapustila kořeny v Düsseldorfu. Mají dvě děti a Hana v rozhovoru pro iDNES popsala, jak se naučila fungovat v režimu, kdy se domácnost točí kolem fotbalového kalendáře. Přípravné kempy, reprezentační srazy, evropské poháry, vždycky existují okna, kdy je doma sama s dětmi. A zjevně i se zahradnickými ambicemi.
Co čeká Schicka po návratu
Sportovně je odpověď jasná: bundesligový start a boj o trofeje s týmem, který patří k německé špičce. Bayer pod Xabi Alonsem vybudoval mašinu, v níž Schick funguje jako hlavní hrot. Se 103 góly a smlouvou do roku 2030 nemá důvod řešit nejistotu. Domácí fronta je otázka jiného kalibru; jak zareaguje na novou podobu zahrady, zatím nikdo neprozradil.
Jedno je jisté: až příště odletí na přípravný kemp, bude vědět, že čtyři dny stačí na víc než dva přátelské zápasy.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner