Budkowski chce prověřit, jakou techniku dostává Cadillac od FerrariPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Budkowski chce prověřit, jakou techniku dostává Cadillac od Ferrari
Max Verstappen nezažívá s Red Bullem vydařenou sezónu. V Milton Keynes nezachytili vstup do aktuální éry a...
Formulová letní pauza se přehoupla do své druhé poloviny a do startu závodu v Zandvoortu už zbývá pouze...
Sobotní kvalifikace v Maďarsku v roce 2009 se zapsala do historie F1 jako černý den, při kterém jen...
Za týden se po měsíci opět rozběhne aktuální ročník a do Zandvoortu přijede v pozici obhájce posledního...
Web přináší aktuální informace, analýzy a komentáře z prostředí Formule 1, doplněné o novinky z dalších motoristických disciplín. Čtenáři zde najdou zprávy z paddocku, přehled výsledků, rozhovory s jezdci i pohledy do zákulisí týmů a závodní techniky. Články kombinují aktuální dění s...Všechny články tohoto autora →