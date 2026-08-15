Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Budkowski chce prověřit, jakou techniku dostává Cadillac od Ferrari

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Nový šéf Cadillacu, kterým se před pár dny stal Polák Marcin Budkowski, oznámil první oblast, na kterou se plánuje zaměřit, aby zlepšil dosavadní rozpačité působení týmu v první sezóně.
Budkowski chce prověřit, jakou techniku dostává Cadillac od Ferrari

Budkowski chce prověřit, jakou techniku dostává Cadillac od Ferrari

Zdroj: SvětFormule.cz
Reklama
Další články z SvětFormule.cz
Přestupovat nechce: Bortoleto naznačil, že zůstane dlouhé roky
Přestupovat nechce: Bortoleto naznačil, že zůstane dlouhé roky
Maxovi a Red Bullu to nefunguje: Sainz čeká na jeho místo
Maxovi a Red Bullu to nefunguje: Sainz čeká na jeho místo

Max Verstappen nezažívá s Red Bullem vydařenou sezónu. V Milton Keynes nezachytili vstup do aktuální éry a...

Porovnání týmových kolegů: Kdo si vede lépe v závodech?
Porovnání týmových kolegů: Kdo si vede lépe v závodech?

Formulová letní pauza se přehoupla do své druhé poloviny a do startu závodu v Zandvoortu už zbývá pouze...

V pondělí chtěl testovat: Smedley vzpomíná na osudnou kvalifikaci
V pondělí chtěl testovat: Smedley vzpomíná na osudnou kvalifikaci

Sobotní kvalifikace v Maďarsku v roce 2009 se zapsala do historie F1 jako černý den, při kterém jen...

McLaren jako černý kůň podzimu? Podle Stelly je to reálné
McLaren jako černý kůň podzimu? Podle Stelly je to reálné

Za týden se po měsíci opět rozběhne aktuální ročník a do Zandvoortu přijede v pozici obhájce posledního...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

Web přináší aktuální informace, analýzy a komentáře z prostředí Formule 1, doplněné o novinky z dalších motoristických disciplín. Čtenáři zde najdou zprávy z paddocku, přehled výsledků, rozhovory s jezdci i pohledy do zákulisí týmů a závodní techniky. Články kombinují aktuální dění s...

Všechny články tohoto autora →
SvětFormule.cz
Další články z kategorie F1
Zobrazit více
SportF1Motosport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.