Mumie: Hrob Dračího císaře - Odmítnutí Rachel Weisz, stovky ručně vymodelovaných hliněných vojáků a nerealizované pokračování

Mumie: Hrob Dračího císaře, FOTO: © Bonton, distr. TV Nova Mumie: Hrob Dračího císaře, FOTO: © Bonton, distr. TV Nova Mumie: Hrob Dračího císaře, FOTO: © Bonton, distr. TV Nova Mumie: Hrob Dračího císaře, FOTO: © Bonton, distr. TV Nova Mumie: Hrob Dračího císaře, FOTO: © Bonton, distr. TV Nova
Dobrodružný velkofilm Mumie: Hrob Dračího císaře z roku 2008 přenesl oblíbenou sérii z egyptských písků do exotické Číny. Brendan Fraser se znovu vrátil jako Rick O’Connell, aby se tentokrát postavil oživlé terakotové armádě. Změna prostředí a režisérského vedení ovšem přinesla i řadu nečekaných komplikací a zásadních změn v obsazení, se kterými se produkce musela vypořádat. Hledání nové manželky a věkové nesrovnalosti
Rozsáhlé diskuze vyvolala zejména obměna v hlavní ženské roli. Představitelka Evelyn Rachel Weisz nabídku na třetí díl odmítla kvůli nespokojenosti se samotným scénářem. Režisér Rob Cohen však její rozhodnutí přisuzoval neochotě hrát matku jednadvacetiletého syna. Postavu nakonec převzala přirozená blondýnka Maria Bello a vlasy si kvůli podobnosti obarvila na kaštanový odstín. Ve filmu pak na tuto výměnu reaguje přímo sama Evelyn, když během autorského čtení na dotaz fanynky pronese vtípek o tom, že je úplně jiný člověk.
Drobný zmatek panoval také ohledně věku jednotlivých postav. Filmového syna Alexe si zahrál tehdy sedmadvacetiletý Luke Ford. V reálném životě ho od filmového otce Brendana Frasera dělilo pouhých třináct let a od filmové matky jen čtrnáct let.
Původní scénář z pera tvůrců druhého dílu Mumie se vrací obsahoval linku s Jonathanem vlastnícím luxusní kasino. Z nedostatku financí tehdy tento nápad tvůrci zrušili a využili ho až u tohoto asijského dobrodružství pro vytvoření základny v Šanghaji. Klub navíc stylově pojmenovali Imhotep po hlavním egyptském padouchovi.
Autentické kulisy a mrazivé Himaláje
Výroba obřích kulis zabrala celému štábu mnoho měsíců. Architekti vycházeli ze skutečných historických pramenů a podkladů o hrobce prvního čínského císaře v Si-anu. Výtvarníci museli ručně vymodelovat pět set zcela unikátních hliněných vojáků pro navození dojmu nekonečné terakotové armády. K vybudování ústřední pohřební komory si pronajali ohromný ateliér přímo v šanghajských filmových studiích s rozlohou téměř dva tisíce metrů čtverečních.
Velkou výzvou se ukázaly i zimní exteriéry. Štáb postavil zasněžené Himaláje v kanadském studiu v Montrealu zrovna uprostřed úmorné letní vlny veder. Teplota na place pravidelně stoupala vysoko nad třicet stupňů Celsia a herci oblečení v těžkých zimních kožešinách se nesmírně potili. Maria Bello situaci řešila tak, že pod masivním kabátem nosila už jen spodní prádlo, aby natáčení vůbec ve zdraví přežila. Režisér si zakládal na maximální autenticitě a přizval k práci experty na historické artefakty.
Upravený padouch a nerealizované pokračování
Náročné bojové scény s čínským císařem prošly složitým plánováním. Herec Jet Li měl s produkcí podepsanou smlouvu jen na velmi omezený počet natáčecích dnů. Sám osobně natočil pouze dialogy a bojové choreografie v lidské podobě. Zbývající scény císaře, jako rozpadající se mumie nebo hliněné sochy, museli trikaři kompletně vymodelovat v počítači. Snímek také po patnácti letech znovu svedl před kamerou dohromady bojové mistry Jeta Li a Russella Wonga.
Závěrečná scéna s odletem Jonathana do Peru potají lákala diváky na další velkolepé pokračování s pracovními plány na souboj s obživlou mumií v říši Aztéků. Do role hlavního zlosyna tvůrci tehdy oslovili Antonia Banderase a herci dokonce podepsali nové smlouvy. Vedení studia ovšem v roce 2012 projekt zastavilo s úmyslem oživit celou značku v takzvaném Temném vesmíru po boku dalších slavných monster. Tento ambiciózní plán nakonec ztroskotal na slabých výsledcích filmu Mumie s Tomem Cruisem v hlavní roli z roku 2017.
Snímek Mumie: Hrob Dračího císaře můžete zhlédnout na Nova Cinema v pondělí 17. srpna od 20:00.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb).