NHL predikuje Slafkovskému v příští sezoně 75 bodů. V té uplynulé dal 30 gólů a překonal všechna osobní maxima

Juraj Slafkovský zakončil sezonu 2025/26 s 30 góly a 43 asistencemi, tedy 73 body. Každé z těch čísel bylo jeho osobní maximum v NHL. A přesto mu liga na nadcházející ročník přisuzuje jen o dva body víc. Sedmdesát pět. Na první pohled mírný posun, na druhý pohled něco důležitějšího: potvrzení, že NHL už bývalou jedničku draftu nebere jako prospekta s potenciálem, ale jako stabilního producenta ve vrcholné šestce. Otázka zní, jestli je tahle projekce stropem, nebo jen opatrným podlahem.
Co přesně NHL predikuje, a jak to vzniká
Oficiální fantasy ranking útočníků NHL pro sezonu 2026/27 řadí Slafkovského na 38. místo mezi útočníky a 51. v celkovém pořadí ligy. Projekce 75 bodů vychází z kombinace faktorů, které fantasy redakce NHL zohledňuje: produkce v základní části i play-off, složení formací, role v přesilovce, zdravotní rizika, věk a celkový růstový prostor.
Důležité je, co ta čísla říkají v kontextu Montrealu. Nad Slafkovským stojí tři spoluhráči:
Nick Suzuki — 101 bodů, 15. místo celkově Cole Caufield — 87 bodů, 19. místo Lane Hutson — 78 bodů, 25. místo
Hned za ním je ruský nováček Ivan Děmidov se 70 body. Slafkovský je tedy čtvrtým nejproduktivnějším hráčem Canadiens v očích NHL, solidní pozice, ale ne ta, která definuje tým.
Dva body navíc, nebo skoro žádný posun?
Tady se skrývá klíčový detail. Sezona 2026/27
startuje 29. září a poprvé v historii bude mít 84 zápasů na tým místo dosavadních 82. Když přepočítáte tempo, loňských 73 bodů v 82 zápasech odpovídá 0,89 bodu na zápas. Predikovaných 75 bodů v 84 duelech je 0,89 bodu na zápas. Prakticky identická produktivita.
NHL tedy neříká „Slafkovský poroste“. Říká: „Slafkovský si udrží, co ukázal.“ A to je po průlomové sezoně, v níž posunul střelecký strop z 18 na 30 gólů, vlastně silný signál. Liga mu věří, že loňský výkon nebyl anomálie.
Zajímavé je porovnat to s loňskou predikcí. Před sezonou 2025/26 mu
fantasy preview Montrealu přisoudilo 63 bodů a označilo ho za kandidáta na průlom. Skutečnost? O deset bodů víc. Letošních 75 proto podle nás působí spíš jako opatrný základ než jako strop; NHL se zjevně nechce znovu nechat překvapit směrem nahoru. Přesilovka jako motor i pojistka
Třicet gólů v základní části je silné číslo samo o sobě. Ještě silnější je, když se podíváte na strukturu. Slafkovský měl v sezoně 2025/26 celkem 28 přesilovkových bodů a 15 přesilovkových gólů, tedy přesně polovina jeho branek padla s hráčem soupeře na trestné lavici. V play-off pak přidal přesilovkový hattrick proti Tampě, čímž definitivně potvrdil, že na první přesilovce Montrealu není do počtu.
NHL přímo uvádí, že přesilovkový objem patří mezi hlavní faktory fantasy projekcí. Pokud Slafkovský udrží místo v elitní přesilovkové pětce vedle Suzukiho, Caufielda a Hutsona, 75 bodů je dosažitelných i při mírném poklesu střelecké konverze. A pokud konverzi udrží a odehraje většinu z 84 zápasů, překonání projekce je reálný scénář.
Kde stojí mezi vrstevníky a mezi Čechy
V
keeper/dynasty žebříčku NHL, který hodnotí dlouhodobý potenciál hráčů do 25 let, je Slafkovský dvanáctý. Z Montrealu jsou před ním Hutson, Caufield a Děmidov. Pořád růstový kapitál, ale už ne sázka do tmy.
Zajímavé je srovnání s krajany v
celkovém top 250:
Hráč Celkové pořadí David Pastrňák 6. Martin Nečas 14. Juraj Slafkovský 51. Karel Vejmelka 117. Pavel Zacha 138. Lukáš Dostál 171. Tomáš Hertl 195.
Slafkovský se drží hned za českou superelitní dvojicí, ale výrazně před zbytkem. Ve slovenském kontextu je jednoznačně nejproduktivnějším hráčem v lize.
Co musí vyjít, aby překonal 75
Podle nás stojí případné překonání projekce na čtyřech pilířích. Zaprvé: udržet místo v elitní útočné trojce se Suzukim a Caufieldem, která loni fungovala jako nejnebezpečnější lajna Montrealu. Zadruhé: neztratit přesilovkový objem, kde už loni vyprodukoval 28 bodů. Zatřetí: posunout střelecký objem nad 30 gólů, ne jen spoléhat na konverzi, ale generovat víc střel. A začtvrté: odehrát většinu z 84 zápasů, protože právě rozšířený kalendář je příležitost, kterou loňská sezona nenabízela.
Sedmdesát pět bodů není předpověď exploze. Je to potvrzení nového standardu pro dvaadvacetiletého útočníka, který před dvěma lety měl 51 bodů a o rok později 73. NHL mu říká: tohle jsi teď ty. A pokud historie projekcí něco naznačuje, skutečnost bude zase o kus jinde.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Vojtěch Zelenka