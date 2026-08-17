Tři přetržené tkaničky za 14 dní, pokaždé při ztrátě. Jódarovy pauzy během zápasů řeší tenisová veřejnost

Washington, Montreal, Cincinnati: tři turnaje v rozmezí necelých tří týdnů a pokaždé totéž: Rafael Jódar zastavuje hru kvůli botám. V Cincinnati to vyvrcholilo dvěma shoe pauzami v jediném zápase proti Denisi Shapovalovovi, přičemž ta druhá přišla za stavu 3:5 ve třetím setu. Tedy ve chvíli, kdy Španěl prohrával. Jenže právě z 1:5 ve třetí sadě Jódar zápas otočil a vyhrál 7–5, 4–6, 7–5. Shapovalov zuřil. Fanoušci spekulovali. A rozhodčí? Ten neudělal nic.
Co přesně se v Cincinnati stalo
Klíčový zápas druhého kola Western & Southern Open zachytily kamery Movistar Plus Deportes. Jódar si během třetího setu dvakrát vyžádal přerušení kvůli problémům s obuví. Při druhé pauze řešil botu za pomoci otce z tribuny. Délku přerušení popisují španělská média rozdílně, deník AS hovoří o zhruba čtyřech minutách, Cadena SER o pauze delší než minuta. Jisté je, že trvala déle než standardní přestávka při výměně stran.
Shapovalov neskrýval frustraci. Podle Cadena SER Jódarovi po zápase vytkl, že si během shoe pauzy ještě v klidu pil vodu, tedy že přerušení využíval k odpočinku, ne jen k řešení výstroje. Jódar se Kanaďanovi po utkání omluvil.
Vzorec, který budí podezření
Kdyby šlo o jednu přetrženou tkaničku na jednom turnaji, nikdo by se nepozastavil. Jenže severoamerická hardová série léta 2026 přinesla opakování, které je těžké ignorovat. Oficiální výsledky ATP potvrzují, že Jódar hrál Washington (27. července – 2. srpna), Montreal (2.–13. srpna) a Cincinnati (13.–23. srpna) po sobě. Na všech třech turnajích se podle sekundárních zdrojů objevily pauzy kvůli obuvi. AS navíc naznačuje, že problémy s tkaničkami provázely Jódara i mimo tuto trojici, nejde tedy o izolovanou epizodu, ale o jev, který se táhne sezónou.
Přímý důkaz úmyslu neexistuje. Jódar po Cincinnati řekl, že jde o věc, kterou nemůže kontrolovat, a že si pro další zápas raději připraví víc nových bot. Jenže právě načasování (vždy v momentech, kdy prohrával) dělá z technického problému veřejné téma.
Proč rozhodčí nezasáhl
Odpověď leží v ATP Rulebooku pro rok 2026. Pravidla rozlišují mezi čistým zdržováním a problémem s výstrojí. Základní časové limity jsou jasné: 25 sekund mezi výměnami, 90 sekund na changeover, 120 sekund na přestávku mezi sety. Jenže vedle toho existuje kategorie „equipment out of adjustment“, kam spadá i prasklá bota nebo přetržená tkanička.
Umpire může v takovém případě:
- Povolit přiměřené prodloužení changeoveru kvůli výměně bot nebo ponožek, obecně jednou za zápas.
- Při skutečně prasklé botě zastavit hru a umožnit výměnu.
- Přejít k time violation teprve tehdy, když hráč po vyřešení problému a výzvě „Let’s play“ stále není připraven pokračovat.
Šedá zóna je zřejmá. Pokud je problém s výstrojí reálný, a tkanička skutečně prasklá, rozhodčí nemá důvod trestat. Ale pokud se totéž opakuje třikrát za čtrnáct dní a pokaždé ve chvíli, kdy hráč ztrácí, posuzování „přiměřenosti“ se stává čistě subjektivním. A právě tato subjektivita vytváří podezření z gamesmanshipu.
Shapovalovův hněv má kontext
Reakce soupeřů nejsou rovnoměrně zdokumentované. U Taylora Fritze z Washingtonu ani u Brandona Nakashimy z Montrealu se v otevřených zdrojích nepodařilo dohledat přímou reakci na kurtu. Shapovalovova frustrace je ale pochopitelná i bez shoe pauz, vedl 5:1 ve třetím setu a zápas ztratil. Právě kombinace promarněného vedení a pocitu, že soupeř si „koupil“ čas navíc, z něj udělala nejhlasitějšího kritika.
Nakashima v montrealském semifinále Jódara porazil 7–6(3), 6–4. Možná i proto o pauzách veřejně nemluvil. Prohra umí z drobného podráždění udělat skandál. Výhra ho spolehlivě utiší.
Co by se mělo změnit
ATP veřejně neoznámila žádný postih ani disciplinární řízení vůči Jódarovi. Změna pravidel navázaná na jeho případ se v otevřených zdrojích rovněž neobjevila. Přitom řešení nevyžaduje přepisování rulebooku, stačí přísnější výklad toho, co už v něm je. Méně benevolentní posuzování času navíc. Jasné oddělení výměny boty od neformálního odpočinku. Okamžitý přechod k time violation po vyřešení problému s výstrojí.
Dokud ale rozhodčí mají prostor pro vlastní úsudek a pravidla nepracují s frekvencí shoe pauz jako s varovným signálem, bude každá další přetržená tkanička Rafaela Jódara vypadat jako taktika, ať už jí je, nebo ne.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář