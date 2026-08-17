Nečasův otec chválí Nykki jako oporu pro NHL kariéru syna. Přiznává, že už vyhlíží vnoučata

Když Martin Nečas starší komentoval synovu průlomovou sezonu v dresu Colorado Avalanche, nezdůrazňoval přesilovky ani střelecké statistiky. Mluvil o zázemí. „Rodinné zázemí je strašně důležité, podpora rodiny a servis,“ řekl v rozhovoru pro TN.cz. A právě tady vstupuje do příběhu Nykki, tedy Nikola Mertlová, zpěvačka, influencerka a od 10. června 2026 Nečasova snoubenka.
Stobodová sezona a klid mimo led
Čísla mluví jasně. V sezoně 2025/26 zaznamenal Nečas 38 gólů a 62 asistencí v 78 zápasech základní části. V play-off přidal 13 bodů ve 13 duelech. Colorado s ním získalo Presidents‘ Trophy a on sám si v červnu převzal Zlatou hokejku jako nejlepší český hokejista roku. Takový skok (ještě před dvěma lety bojoval o pozici v Carolině) potřebuje vysvětlení. Otec ho vidí v kombinaci talentu a stability kolem hráče.
Nečas starší přitom není náhodný komentátor z gauče. Sám je hokejový funkcionář ve Žďáru nad Sázavou a synovu kariéru sleduje z bezprostřední blízkosti. Médiím se vyjadřuje pravidelně: po trejdu do Colorada v lednu 2025, při formě v předchozí sezoně i v rozsáhlém osobním rozhovoru pro iSport v červenci 2026. Vzorec je zřejmý: čím větší moment v synově kariéře, tím otevřenější otec.
Kdo je Nykki a co přinesla do Denveru
Nikola Mertlová, známá pod přezdívkou Nykki, začínala v dívčí skupině 5Angels. S Nečasem se seznámila přes sociální sítě, jak oba popsali v pořadu 7 pádů Honzy Dědka. Postupně se za ním přestěhovala do Spojených států a přizpůsobila svůj život režimu profesionálního hokejisty.
Jejich společný dům v Denveru Nykki ukázala ve vlastním videu: regenerační místnost, dvě sauny, prostor navržený kolem Nečasova tréninkového cyklu. Oficiální série NHL „My World“ pak zachytila i běžnější stránky, vaření, volný čas, psa Gigi. Není to glamour, je to logistika a každodenní servis, o kterém otec mluví.
Důležitý kontext přidává smlouva. Na konci října 2025 podepsal Nečas s Coloradem osmileté prodloužení platné do sezony 2033/34. Usazení v Denveru tak není dočasný experiment, je to plán na příštích osm let. A Nykki je jeho součástí.
Zásnuby na Havaji a otázka vnoučat
10. června 2026 oznámila Mertlová na Instagramu zásnuby. Nečas požádal o ruku na Havaji, pár sdílel fotky a gratulace se sypaly z obou stran Atlantiku. Vztah, který začínal zprávami na sociálních sítích, dostal oficiální razítko.
Sama Nykki se v dřívějším videu citovaném TN.cz vyjádřila, že s Martinem chtějí dům zařídit, usadit se a „snad budou mít i děti.“ Přímý veřejně dohledatelný výrok otce o vyhlížení vnoučat se z otevřených zdrojů nepodařilo ověřit jako doslovnou citaci, je ale těžké si představit, že by ho myšlenka na vnoučata po zásnubách syna a takových slovech budoucí snachy nenapadla.
Co zázemí znamená pro výkon
Bylo by zjednodušující tvrdit, že Nykki stojí za Nečasovými sty body. Hokej se hraje na ledě, ne v kuchyni v Denveru. Otevřené zdroje nedokládají přímou vazbu „partnerka rovná se lepší výkony.“ Co ale dokládají, je něco subtilnějšího: po trejdu z Caroliny Nečas v Coloradu okamžitě zapadl, rychle se adaptoval a jeho čísla šla nahoru. Stabilní domácí prostředí, partnerka, která rozumí režimu a přizpůsobila mu svůj život, dlouhodobá smlouva odstraňující existenční nejistotu, to všechno tvoří zázemí, o kterém otec mluví. Ne jako o magickém receptu, ale jako o podmínce, bez které talent sám nestačí.
Nečasovi je šestadvacet, má smlouvu do třiatřiceti, snoubenku, dům a první stobodovou sezonu za sebou. Jestli otec skutečně vyhlíží vnoučata, má k tomu pádné důvody, a podle všeho i čas.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta