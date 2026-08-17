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Nečasův otec chválí Nykki jako oporu pro NHL kariéru syna. Přiznává, že už vyhlíží vnoučata

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Martin Nečas dal letos poprvé v kariéře sto bodů, vyhrál Zlatou hokejku a v červnu požádal o ruku svou dlouholetou partnerku. Jeho otec mluví o tom, co za tím vším stojí.
Nečasův otec chválí Nykki jako oporu pro NHL kariéru syna. Přiznává, že už vyhlíží vnoučata

Nečasův otec chválí Nykki jako oporu pro NHL kariéru syna. Přiznává, že už vyhlíží vnoučata

Zdroj: Český hokej
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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