Ví, co dělá: Leclerc důvěřuje Vasseurovi, že to má pod kontrolouPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Ví, co dělá: Leclerc důvěřuje Vasseurovi, že to má pod kontrolou
Říká se, že někteří jezdci mají závodění v krvi, a tak se naše dnešní exkurze do světa historie formule 1...
Nový šéf Cadillacu, kterým se před pár dny stal Polák Marcin Budkowski, oznámil první oblast, na kterou se...
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