V Táboře se střetnul školního autobusu s osobákemPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
V Táboře se střetnul školního autobusu s osobákem
Do jižních Čech zamířily tisíce orientačních běžců z desítek zemí. Vyšší Brod se tak o víkendu stal...
Šumavský národní park zastavuje do konce sezony splouvání a možnost registrace pro splouvání Teplé Vltavy v...
Profesionální hasiči z Jindřichova Hradce dnes zasahovali u řeky Nežárky. Z hladiny odstraňovali mastnou...
Písek se po roce znovu stal dějištěm Mezinárodního folklorního festivalu, který do města přivádí hudbu,...
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
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