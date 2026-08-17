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Starý versus Nový: Příběh dvou dačických zámků, které tvořily dějiny regionu

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Město Dačice leží v nejzazším cípu jihozápadní Moravy. Sice je součástí Jihočeského kraje, ale historicky na Moravu patří. Jeho okolí zaujme milovníka přírody s množstvím rybníčků a lesů. Ostatně co by kamenem dohodil je turisticky atraktivní Česká Kanada a třeba Slavonice. Ani Dačice vás nezklamou, jestliže bažíte po starých pamětihodnostech. I když jsou městem docela malým, tak se pyšní hned dvěma zámky. A kromě toho tu vznikla kostka cukru.
Nový zámek Dačice

Nový zámek Dačice

Zdroj: Foto: Vlach Pavel, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons
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