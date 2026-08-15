Maxovi a Red Bullu to nefunguje: Sainz čeká na jeho místo

Max Verstappen prakticky od úvodu roku pravidelně otevírá téma svého možného odchodu z F1, kterou odůvodňuje nespokojeností s aktuálními pravidly. Nizozemec je smluvně vázán s Red Bullem do konce roku 2028 a vzhledem k různým smluvním klauzulím je těžko představitelné, že by ji dobrovolně ukončil předčasně.
Dalším nespokojeným pilotem, avšak z úplně jiných příčin než Verstappen, je Carlos Sainz. Williamsu se nevyplatilo loňské rozhodnutí začít s vývojem pro rok 2026 co nejdříve a z týmu, který v závěru roku dokázal bojovat o pódia, se stalo druhé největší zklamání ročníku.
V posledních dnech se navíc začaly objevovat indicie, že Carlos Sainz by mohl mít zájem vrátit se do rodiny Red Bullu. Podle všeho tak Španěl čeká, zda se mu otevře příležitost v případě Verstappenova odchodu. Pokud by nakonec Sainz nahradil svého bývalého kolegu z Toro Rosso, mohlo by se spustit pořádné přestupové domino.
„Jsem na Sainze zvědavý, protože se zdá, že odmítl nabídku od Williamsu. Souvisí to s tím, že by Verstappen mohl odejít z Red Bullu? Nebo Sainz cílí na Audi? Ve Williamsu nastal zmatek, protože s tímto vozem udělali obrovskou chybu,“ naznačuje Ralf Schumacher.
„Úplně optimálně to nezvládl ani James Vowles, protože on a jeho lidé měli první příležitost postavit od základů nový monopost. Pravděpodobně ve Williamsu panuje velké napětí.“ Schumacher zároveň naznačuje, že mezi Maxem Verstappenem a Red Bullem se něco pokazilo, protože spekulace o jeho budoucnosti trvají už delší dobu a Nizozemec je příliš aktivně nepotlačuje.
„Mezi Verstappenem a Red Bullem něco nefunguje. Pokračující diskuse o jeho budoucnosti jsou pro tým velmi vyčerpávající. Tým mu nedodal optimální balíček a monopost byl na začátku sezóny špatný, i když v posledních týdnech nasadili vylepšení, která trochu pomohla. Stále se však velmi těžko řídí,“ pokračuje Němec.
„Na jedné straně se Max v Red Bullu cítí komfortně, ale je tu také McLaren, ve kterém Lando Norris dokáže vyhrávat. Verstappen pravděpodobně cítí, že by byl v McLarenu ještě lepší, otázkou zůstává, zda už přestal věřit, že Red Bull to dokáže zvrátit,“ uzavírá Schumacher.