Češi vaří rýži špatně a ničí chuť i vůni. Správný způsob je úplně jiný

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V českých domácnostech se rýže často mění v rozvařenou kaši bez chuti, nebo naopak v tvrdá zrnka plovoucí v kalné vodě. Problém není v surovině samotné, ale v tom, že k ní přistupujeme jako k univerzální ingredienci, kterou lze připravit vždy stejně. Přitom každá odrůda má své specifické nároky.
Jasmínová rýže potřebuje jiné zacházení než basmati, kulatozrnná japonská se vaří úplně jinak než italské arborio pro rizoto. Celozrnná natural i divoká rýže vyžadují delší čas i více tekutiny. Kdo všechny typy hodí do hrnce stejným způsobem, nemůže očekávat dobrý výsledek.
Další častou chybou je sázka na předvařenou rýži ve varných sáčcích. Ano, je to rychlé a pohodlné, ale surovina přijde o veškerou chuť a vůni. Výsledkem je fádní příloha, která nemá s autentickou rýží téměř nic společného.
Praní a namáčení: krok, který většina lidí vynechává
Důkladné propláchnutí rýže studenou vodou je základ úspěchu. Zejména u asijských odrůd musíte zrnka proplachovat opakovaně, dokud voda nezůstane čirá. Tím se zbavíte přebytečného škrobu na povrchu, který způsobuje nechtěné slepení a mazlavost.
Existuje však výjimka: pokud připravujete rizoto, škrob naopak potřebujete pro krémovou konzistenci. U běžné přílohové rýže je ale odstranění škrobu nutností, jinak dostanete lepivou hmotu místo sypkých zrnek.
Japonská kulatozrnná rýže vyžaduje ještě jeden krok navíc. Po propláchnutí ji namočte na půl hodiny do studené vody. Zrnka tak rovnoměrně nasáknou vlhkost až do středu a při vaření se nestane, že povrch bude rozvařený a vnitřek tvrdý. Po namočení nechte rýži důkladně okapat, aby se vám poměr vody v hrnci nerozhodil.
Správný poměr vody: zapomeňte na odhad od oka
Tady se většina domácností dopouští zásadní chyby. Asijská kuchyně používá jednoduchý trik s prstem, který funguje překvapivě přesně: rýži vsypte do hrnce, uhlaďte a přilijte vodu tak, aby její hladina dosahovala k prvnímu kloubu ukazováčku ve chvíli, kdy se špičkou dotýkáte povrchu zrnek.
Pro ty, kdo preferují přesná čísla: kuchařka Ching-He Huang doporučuje na 300 gramů jasmínové rýže 600 mililitrů vody. Tento poměr zachová jemnou květinovou vůni a zajistí správnou konzistenci.
Existuje i metoda, kterou propaguje kuchařka Florentýna. Ta využívá široký hrnec s nízkým okrajem, kde všechna zrnka leží ve stejné výšce a vaří se rovnoměrně. Postup začíná orestováním: do rozehřátého hrnce přidáte lžíci oleje a rýži za míchání opékáte asi minutu na silném plameni. Zrnka získají lehký oříškový tón a zatáhnou se.
Poté zalijete vroucí vodou z rychlovarné konvice v poměru 1 díl rýže na 1,5 dílu vody, přidáte půl lžičky soli a promícháte. A teď přichází nejdůležitější pravidlo.
Tajemství dokonalé rýže: nikdy neotvírejte pokličku
Jakmile rýži přiklopíte a stáhnete plamen na minimum, nesmíte zvedat pokličku celých 15 minut. Ani na chvilku, ani pro kontrolu. Hrnec musí mít těžké dno a dobře těsnící víko.
Pára uvnitř odvádí hlavní práci. Pokud pokličku zvednete byť jen na okamžik, cenné teplo i vlhkost uniknou a proces rovnoměrného dušení se naruší. Výsledkem budou nerovnoměrně uvařená zrnka – některá rozvařená, jiná tvrdá.
Teprve po uplynutí daného času hrnec odklopte a rýži zlehka načechrejte vidličkou. Žádné míchání během vaření, žádné kontroly, žádné zásahy. Trpělivost je klíčem k úspěchu.
Cesta k dokonalé rýži nespočívá v drahých polotovarech ani speciálních přístrojích. Stačí pochopit základní pravidla, respektovat vlastnosti konkrétní odrůdy a mít trpělivost nechat páru odvést svou práci. Jakmile si tento postup osvojíte, už nikdy se nevrátíte k rozvařené kaši z varného sáčku.
Který druh rýže připravujete doma nejčastěji a jakou konzistenci u ní máte nejraději?
Zdroje článku: centrum.cz, ireceptar.cz, dotyk.cz, fajntip.cz
Autor článku: Nikola Fialová