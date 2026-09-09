Lžička octa do kynutého těsta. Za 30 minut máte hotovo, ne za dvě hodiny

Vykynuté těsto poznáte hlavně podle objemu – mělo by se zvětšit alespoň dvojnásobně, obvykle to trvá 60 až 120 minut. Nejde o žádnou magii, za tento proces mohou kvasinky, které při svém kvašení produkují oxid uhličitý.
Jak poznat, že je těsto vykynuté?
Těsto roste díky malým bublinkám oxidu uhličitého, které ho nadzvedávají, jak píše web
Kyxapka. Další způsob, jak otestovat kynutí, je dotykem. Prstem lehce zatlačte do těsta a pozorujte, co se stane. Pokud se důlek pomalu vrací zpět, těsto je vykynuté správně. Jestliže důlek zůstane, těsto už překynulo. V případě, že se důlek vrací hned, těsto potřebuje ještě chvíli. Správně vykynuté těsto by mělo být jemné, pružné a mít příjemnou vůni. Ale pokud se vám čekání 60 až 120 minut zdá dlouhé, máme pro vás tipy, jak ho urychlit. Zdroj fotografie: Pixabay Nečekejte donekonečna, až bude kynuté těsto hotové. Místo toho jeho „růst“ urychlete osvědčenými technikami. Stojí za to! Teplota je klíčová, to si pamatujte
Kvasinky pracují nejlépe v teple. Ideální teplota je 30–35 °C. Pokud máte doma chladno, zkuste některý z těchto triků:
Trouba – zapněte ji na 35 °C, vypněte a dejte dovnitř mísu s těstem. Bude se mu tady zaručeně líbit. Radiátor – položte mísu do jeho blízkosti, ale ne přímo na něj. Vodní lázeň – dejte mísu s těstem do větší nádoby s teplou vodou (cca 35 °C) a nechte 30–40 minut kynout. Těsto miluje vlhko
Pokud zvýšíte teplotu, nesmíte zapomenout na vlhkost – suchý vzduch totiž podle stránek
HealthLine těstu nesvědčí. Přikryjte ho čistou utěrkou nebo potravinovou fólií. A pokud ho dáváte kynout do trouby, můžete na dno trouby dát nádobu s horkou vodou, která vytvoří ideální vlhké prostředí.
VIDEO Osvědčený recept na kynuté těsto. Ocet pro lepší rychlost
Možná vás to překvapí, ale pomoci může i malé množství octa (stačí 1 lžička na 500 g mouky – opravdu ji odměřte, pokud to přeženete, těsto vám nevykyne). Ocet urychluje kynutí a nebojte se, jeho chuť v těstě nepoznáte.
Trocha cukru pomůže
Chcete ještě rychlejší postup? Kvasinky milují cukr! Pokud do těsta přidáte trochu medu, cukru nebo melasy,
dostanou okamžitou „energetickou bombu“ a vystřelí jako malí supermani. Stačí jedna lžička navíc a kynutí se urychlí. A když tohle všechno zkombinujete dohromady, můžete urychlit kynutí těsta až o polovinu.
Zdroj:
adbz.cz
Autor:
Jana Šrámčíková