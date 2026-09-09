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Lžička octa do kynutého těsta. Za 30 minut máte hotovo, ne za dvě hodiny

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Příprava kynutého těsta sice není žádná velká věda, ale pokud chcete mít opravdu nadýchaný a perfektně vykynutý výsledek, musíte dodržet pár základních pravidel.
Lžička octa do kynutého těsta. Za 30 minut máte hotovo, ne za dvě hodiny

Lžička octa do kynutého těsta. Za 30 minut máte hotovo, ne za dvě hodiny

Zdroj: Chmee2 / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů adbz.cz

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