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Influencer Kajumi je venku z vazby, policisté ho stíhají za obchodování s lidmi

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Influencer Adam Kajumi je opět na svobodě, ve vazbě strávil tři měsíce. Čelí obvinění v souvislosti s případem obchodování s lidmi. Skupina měla podle policie nutit mladé ženy k tvorbě sexuálního a sugestivního obsahu na platformě OnlyFans i dalších sociálních sítích
Influencer Kajumi je venku z vazby, policisté ho stíhají za obchodování s lidmi

Influencer Kajumi je venku z vazby, policisté ho stíhají za obchodování s lidmi

Zdroj: profil Adama Kajumiho
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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