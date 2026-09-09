Fukal o Spartě: Desáté místo je zcela nedůstojné. Prodej Chorého do Plzně by ale chápal

- Chorý proti Brnu proměnil devatenáctý pokutový kop v ligové kariéře, ani jednou se nespletl
- Plzeň o něj podle spekulací nabízela až 120 milionů korun, Slavia odmítla
- Sparta je po sedmi kolech desátá, na Slavii ztrácí osm bodů
- Fukal vidí Martina Šuberta z Mladé Boleslavi v širším reprezentačním kádru
- Tomáše Čvančaru v Hradci Králové považuje za hráče na poslední šanci
Devatenáct penalt a ani jedna vedle
Nabídku Viktorie by podle Fukala nebylo šílené přijmout. „Kdyby ho pustila, docela bych obhájce titulu chápal. Fotbalisté jsou jen zboží, finanční odstupné bylo slušné, nabízená suma je na české poměry stále obrovská," poznamenal muž, který má za sebou šest sezon v německé bundeslize. Zároveň dodal, že nenahraditelný není nikdo. „Až na výjimky, Messi, Ronaldo, Mbappé."
Typ hráče, jakým je Chorý, se ovšem podle něj hledá těžko. Kombinace gólové kvality a zápalu, který občas přesáhne povolenou mez, se v české lize nevyskytuje často. Proti Zbrojovce to platilo doslova: útočník proměnil sporný pokutový kop, přidal druhý gól a v šedesáté minutě kolíky zavadil o hlavu ležícího brankáře Adama Hrdiny, aniž by ho rozhodčí potrestali.
Penaltová statistika je přesto pozoruhodná. Devatenáct pokusů, devatenáct proměněných. „Naprosto úctyhodný neskutečný rekord. Obdivuhodný," nešetřil chválou Fukal. „Proměnit penaltu není jednoduché ani v přáteláku." Ke sporu o samotný verdikt, který trenér Zbrojovky Martin Svědík označil za ovlivnění zápasu, se postavil pragmaticky: rozhodnutí nerozporoval videorozhodčí, tedy více očí.
Sparta drží míč a prohrává
Ostřeji vyzněl pohled na Letenské. „Sparta po porážce v Hradci klesla na desáté místo, to je pro ni zcela nedůstojné," uvedl Fukal a připomněl, že domácí přitom šli do zápasu v horším rozpoložení, s náročným programem i vyřazením z evropského poháru za sebou.
Sparta měla míč, jenže z převahy nevytěžila nic. „Opticky sice vypadala dobře, že hru kontroluje, ale nakonec přijde porážka," shrnul. Po derby se dala Sparta utěšit tím, že měla víc šancí než Slavia. Po Hradci ani to ne. Kádr, který v létě prošel rozsáhlou obměnou a do kterého přibyl třeba i boleslavský záložník Roman Macek, zatím nedává dohromady mužstvo.
Čvančara, Šubert a jeden nepochopitelný přestup
Osobní téma přinesl příchod Tomáše Čvančary do Hradce Králové. Fukal ho zná z Jablonce a jeho vlastní kariéra vedla podobnými zastávkami. „To, že se to neprojevilo, je něčí obrovská chyba a je třeba to řešit. Je pro něj nejvyšší čas, aby se uchytil, nemůže měnit dresy donekonečna," míní. Hradec podle něj projevil odvahu a pro útočníka jde o poslední možnost, jak se vrátit do velkého fotbalu.
Chválu si vysloužil i vedoucí střelec tabulky Martin Šubert z Mladé Boleslavi. Slávistický odchovanec podle Fukala patří do širšího reprezentačního kádru. Že takový hráč Edenem propadl sítem, ostatně není nic výjimečného, mistr má luxus sahat po posilách ze zahraničí a v létě se rozloučil hned s dvanácti hráči.
Jedné věci ale bývalý stoper nepřišel na kloub vůbec. „Vůbec nechápu, proč zamířil Krčík do Pardubic," podivil se nad odchodem slovenského stopera, nejproduktivnějšího obránce minulé sezony, z Plzně do klubu, který podle něj čekají existenční starosti.