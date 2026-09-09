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Fukal o Spartě: Desáté místo je zcela nedůstojné. Prodej Chorého do Plzně by ale chápal

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Slavia rozstřílela Zbrojovku 4:0, Sparta padla v Hradci a klesla na desáté místo. Bývalý reprezentační stoper Milan Fukal se v pravidelné glose pro Aktuálně.cz zastavil u obojího, k tomu přidal pohled na Chorého penaltový rekord i na dva přestupy, kterým nerozumí.
Fukal o Spartě: Desáté místo je zcela nedůstojné. Prodej Chorého do Plzně by ale chápal

Fukal o Spartě: Desáté místo je zcela nedůstojné. Prodej Chorého do Plzně by ale chápal

Zdroj: Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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