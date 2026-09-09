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Mandlové lupínky jako retro cukrářská dobrota: Křehké, voňavé a překvapivě snadné

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Vyzkoušejte vynikající křehké mandlové lupínky ze zbylých bílků pečené v srnčím hřbetu! Jednoduchý recept na křupavé plátky se sušením na 140 stupňů zvládnete do 2 hodin.
Obrázek k receptu na mandlové lupínky

Obrázek k receptu na mandlové lupínky

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na mandlové lupínky
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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