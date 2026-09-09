Mandlové lupínky jako retro cukrářská dobrota: Křehké, voňavé a překvapivě snadné

Určitě to znáte… při pečení
, přípravě žloutkového krému nebo kynutého těsta vám v misce zůstane několik bílků a vy přemýšlíte, jak s nimi naložit. Vyhodit je by byla obrovská škoda a pusinky nikoho zrovna nelákají. Přesně pro tyto chvíle je tu fantastický domácí majonézy na mandlové lupínky z chlebíčku upečeného v retro recept srnčím hřbetu. Je to neuvěřitelně jednoduchá, a přitom luxusní dobrota, která svou křehkostí a bleskovou přípravou nadchne každého návštěvníka.
Kouzlo tohoto receptu spočívá v
dvoufázové přípravě. Nejprve upečete jemný chlebíček plný celých neloupaných mandlí, který po vychladnutí nakrájíte na průsvitně tenké plátky a následně je v troubě pomalu vysušíte.
Můj tip zní: Abyste získali dokonalé plátky bez trhání a drobení celých mandlí, použijte k krájení vychladlého chlebíčku elektrický kráječ na chleba setřený na nejtenčí stupeň. Recept na křupavé mandlové lupínky ze zbylých bílků
Celkový čas přípravy, pečení a sušení: 1 hodina 45 minut Ingredience potřebné k přípravě 4 bílky (ze středně velkých vajec) 120 g krupicového cukru 120 g polohrubé mouky 100 g neloupaných celých mandlí 1 lžíce másla (na vymazání formy) 1 lžíce hrubé mouky (na vysypání formy) Postup při přípravě bílkových lupínků s mandlemi
1. Formu na srnčí hřbet důkladně vymažte lžící másla a vysypte lžící hrubé mouky. Troubu předehřejte na
180 stupňů.
2. Do čisté mísy vlijte
4 zbylé bílky, přisypte 120 g krupicového cukru a elektrickým šlehačem ušlehejte pevný, lesklý sníh (bílky není nutné šlehat do úplného sněhu, ale ušlehaný sníh zajistí lehčí a nadýchanější strukturu těsta).
3. Do ušlehaného sněhu zlehka vařečkou zapracujte
120 g polohrubé mouky. Do hladkého těsta nakonec přimíchejte 100 g celých neloupaných mandlí.
4. Připravené těsto stěrkou rovnoměrně rozetřete do vymazané a vysypané formy srnčí hřbet. Pečte v předehřáté troubě na
180 stupňů po dobu 20 minut, dokud povrch chlebíčku nezeplatoví.
5. Upečený chlebíček vyjměte z trouby, nechte ho ve formě
10 minut lehce zchladnout, poté vyklopte a nechte zcela vychladnout po dobu 60 minut.
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6. Zcela vychladlý chlebíček nakrájíte pomocí ostrého nože nebo elektrického kráječe na chleba na co nejtenčí plátky o tloušťce přibližně
2 mm.
7. Jednotlivé tenké plátky rozložte vedle sebe na plech vyložený pečicím papírem.
8. Plech vložte do trouby vyhřáté na
140 stupňů a sušte přibližně 15 minut dozlatova a dorůžova (troubu během sušení pečlivě hlídejte, aby se lupínky nepřipálily).
9. Usušené mandlové lupínky nechte na plechu zcela vychladnout a ihned je přemístěte do vzduchotěsné nádoby.
Foto: Cooky.cz, Mandlové lupínky z bílků Tipy redakce: Šlehání sněhu z bílků s cukrem dodá těstu maximální nadýchanost, i když recept funguje i s pouze zlehka prošlehanými tekutými bílky. Krájení na elektrickém kráječi na chleba zaručí dokonalé a rovnoměrně tenké plátky o tloušťce 2 mm bez drobení celých mandlí. Neloupané celé mandle vytvoří na řezu nádhernou mozaiku a po usušení na 140 stupňů získají intenzivní oříškovou chuť. Skladování ve vzduchotěsné dóze na suchém místě je naprosto klíčové, protože ve vlhku plátky během 1 dne ztratí svou úžasnou křupavost. Využití zmrazených bílků z předchozího pečení je pro tento recept ideální – stačí je nechat při pokojové teplotě 120 minut pozvolna rozmrznout.
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