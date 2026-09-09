Praha chce zahájit dostavbu městského okruhu v roce 2029, hotovo má být v roce 2042

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Praha chce zahájit dostavbu městského okruhu v roce 2029, hotovo má být v roce 2042Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Praha se přibližuje k dlouho odkládané dostavbě svého vnitřního okruhu. Podle prezentace připravené pro úterní jednání dopravního výboru zastupitelstva by výstavba prvního úseku mohla…
mestsky okruh
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Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →
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