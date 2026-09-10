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Retro kvíz o cenách letních dobrot za socialismu: Pro pamětníky by 10 bodů mělo být povinnostíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Průměrná mzda kolem 2 900 Kčs a vstup na koupaliště za 2,50 Kčs. Ceny za socialismu vypadají na první pohled neuvěřitelně, jenže bez kontextu tehdejší výplaty to celé nedává smysl. Právě proto tento kvíz porovnává obě doby najednou.
Fotografie z dob socialismu
Zdroj: Foto: se souhlasem České televize, nakupování za socialismu
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Retro kvíz o cenách letních dobrot za socialismu: Pro pamětníky by 10 bodů mělo být povinností
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