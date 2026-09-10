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Retro kvíz o cenách letních dobrot za socialismu: Pro pamětníky by 10 bodů mělo být povinností

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Průměrná mzda kolem 2 900 Kčs a vstup na koupaliště za 2,50 Kčs. Ceny za socialismu vypadají na první pohled neuvěřitelně, jenže bez kontextu tehdejší výplaty to celé nedává smysl. Právě proto tento kvíz porovnává obě doby najednou.
Fotografie z dob socialismu

Fotografie z dob socialismu

Zdroj: Foto: se souhlasem České televize, nakupování za socialismu
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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