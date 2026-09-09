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Poslední prázdninový výšlap z Radějova do Strážnice

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Všechno jednou končí, i letošní prázdniny. V jejich závěru jsme si s naší turistickou družinou vyrazili na Jižní Moravu na Slovácko, do obce Radějov, navštívit tamnější rozárium Roseta.
Poslední prázdninový výšlap z Radějova do Strážnice

Poslední prázdninový výšlap z Radějova do Strážnice

Zdroj: Cestou mezi vinohrady
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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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