Listy okurek žloutnou a plody opadávají. Stačí hrst cibulových slupek a za 24 hodin se záhon vzpamatuje

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Listy okurek žloutnou a plody opadávají. Stačí hrst cibulových slupek a za 24 hodin se záhon vzpamatujePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Změna barvy listů dokáže pěstitele okurek zaskočit. Dopřejete-li však okurkám dostatek živin, nemáte se čeho bát. Pomůže infuze z cibulových slupek.
Napadené okurky
Zdroj: Jerzy Opioła / Creative Commons / CC BY-SA
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Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...Všechny články tohoto autora →
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