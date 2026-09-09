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Od října se bude platit za zprávy přes WhatsApp. Zde je přehled cen

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Zelená aplikace zůstává pro běžné uživatele zdarma, velké firmy však čeká zásadní změna. Od října 2026 skončí éra volných odpovědí v zákaznických centrech a každá zpráva nad limit dostane cenovku.
Od října se bude platit za zprávy přes WhatsApp. Zde je přehled cen

Od října se bude platit za zprávy přes WhatsApp. Zde je přehled cen

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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