Od října se bude platit za zprávy přes WhatsApp. Zde je přehled cen

Obsah článku
Titulky o zpoplatnění WhatsAppu vyvolaly mezi uživateli nervozitu. Realita je ale zcela jiná než strašidelné předpovědi. Pokud posíláte fotky rodičům, domlouváte víkendový výlet s kamarády nebo řešíte pracovní záležitosti s kolegy, nemusíte se obávat vůbec ničeho. Soukromá komunikace zůstává bez poplatků stejně jako dosud.
Ani zákazníci kontaktující přes aplikaci obchody či služby nezaplatí ani korunu navíc. Dotaz na stav objednávky nebo reakce od podpory projdou vaším účtem bez jakéhokoli zatížení. Změny míří výhradně do komerčního světa, konkrétně na velké hráče s profesionálními nástroji.
Kdo vlastně zaplatí? Velká zákaznická centra
Nová pravidla dopadnou na WhatsApp Business Platform, dříve známou jako WhatsApp Business API. Nejde o bezplatnou aplikaci pro drobné živnostníky v telefonu, ale o technologické řešení napojené na rozsáhlé systémy. Střední a velké korporace ho propojují se zákaznickými centry, CRM databázemi, komunikačními bránami a pokročilými chatboty.
E-shopy potvrzující nákupy, dopravci avizující doručení balíků nebo banky řešící klientské požadavky – právě tyto subjekty pocítí dopad nejvýrazněji. Společnost Meta zavádí od 1. října 2026 zásadní úpravu způsobu, jakým firmám účtuje dosud bezplatné odpovědi. Příchozí zprávy od zákazníků zůstávají pro firmy i nadále zdarma, Meta však nově zpoplatňuje odchozí reakce ze strany firem.
Jak fungoval systém dosud
Středem dosavadního modelu je 24hodinové zákaznické okno. Jakmile klient napíše firmě dotaz, spustí se časovač na celý den. Během této lhůty může podnik volně reagovat běžnými zprávami. Každá další zpráva od zákazníka okno resetuje a prodlužuje. Odpovědi odeslané v tomto časovém rámci se nazývají servisní zprávy.
Až do konce září 2026 tyto reakce uvnitř otevřeného okna nepodléhají poplatkům. Firmy mohly zákazníkům odpovídat bez omezení a bez nákladů, pokud se držely stanoveného časového limitu. Tento komfort však definitivně končí.
Tisíc zpráv zdarma, pak se platí
Od října dostane každé registrované firemní telefonní číslo měsíční limit 1 000 servisních zpráv bez poplatku. Po vyčerpání tohoto objemu se každá další doručená servisní zpráva zpoplatní. Nejde tedy o plošný poplatek od prvního znaku pro všechny subjekty na trhu.
Menší firmy odbavující stovky dotazů měsíčně se do volného limitu vejdou bez problémů a nezaplatí navíc nic. Velká zákaznická centra však čeká citelný nákladový skok. Právě zde se projeví skutečný dopad změny, protože masivní objemy interakcí rychle přesáhnou bezplatnou kvótu.
Konec drobení textu do bublin
Nový model zásadně ovlivní dosavadní zvyklosti operátorů i nastavení automatických systémů. Pokud dnes zákazník napíše dotaz na stav objednávky, operátor často odešle sérii krátkých sdělení: pozdrav, potvrzení o dohledání údajů, informaci o předání dopravci, předpokládaný termín a příslib sledovacího čísla.
Z pohledu člověka na druhé straně jde o plynulý rozhovor. Z pohledu účtovacího systému Mety však půjde po překročení bezplatného limitu o pět samostatně zpoplatněných zpráv. Firmám se proto začne vyplácet zcela jiná strategie – odesílání jedné komplexní odpovědi namísto rozkouskování textu do několika bublin.
Kolik stojí jedna zpráva pro české zákazníky
Cenotvorba se neřídí podle sídla odesílající korporace, ale podle geografické polohy příjemce. Česká republika spadá do cenového regionu Rest of Central & Eastern Europe. Základní sazba za doručenou servisní, užitkovou i autentizační zprávu činí přibližně 0,0175 eura.
Při směnném kurzu okolo 24,20 Kč za euro vychází cena jedné zprávy orientačně na 0,42 Kč. Jednotlivá zpráva rozpočet podniku neohrozí, při masivních objemech však částky nabývají konkrétních obrysů.
Příklad: 10 tisíc zpráv měsíčně
Pokud firma odbaví měsíčně 10 000 servisních zpráv pro české příjemce, prvních tisíc zpráv pokryje volná kvóta. Za zbylých 9 000 zpráv zaplatí Meta poplatek zhruba 157,50 eura, což odpovídá přibližně 3 800 Kč. U velkých hráčů pracujících se stovkami tisíc interakcí měsíčně půjde o významné částky.
Tyto kalkulace navíc představují pouze čistý poplatek platformě Meta. Většina podniků využívá zprostředkovatelské poskytovatele technických integrací, kterým vedle toho hradí vlastní tarify a servisní marže. Celkové náklady na komunikaci tak mohou být výrazně vyšší.
Konec bezplatných transakčních notifikací
Úpravy se netýkají pouze volných odpovědí operátorů. Od začátku října skončí také bezplatný režim pro užitkové šablony odesílané uvnitř otevřeného 24hodinového okna. Jde o automatizované notifikace sdělující zákazníkům podstatné transakční informace.
Mezi tyto zprávy patří potvrzení přijetí objednávky, průběžné stavy zpracování nákupu, připomenutí domluveného termínu schůzky, aktualizace stavu poskytované služby nebo platební údaje a informace o doručování. Zatímco do konce září mohly tyto transakční šablony za určitých okolností procházet bez poplatku, od října se bude platit za každou doručenou položku bez výjimky.
Na tyto užitkové vzory se navíc nevztahuje limit tisíce bezplatných zpráv – ten je určen striktně pro běžné servisní reakce. Tyto zprávy byly bezplatné od července 2025, toto firemní zvýhodnění tak po necelých dvou letech definitivně končí.
Meta pokračuje v monetizaci
Zpoplatnění firemní komunikace není žádným bleskem z čistého nebe. Společnosti už dnes standardně platí za marketingové zprávy, které slouží k propagaci akcí a opětovnému oslovování zákazníků, a za autentizační zprávy využívané k rozesílání jednorázových ověřovacích kódů v rámci přihlašování.
Říjnové rozšíření je výjimečné především tím, že komerční model poprvé zasáhne samotnou rutinní zákaznickou podporu. Meta tak završuje přechod na jednotný model, kdy se v ekosystému WhatsApp Business Platform platí za každou jednotlivou doručenou zprávu.
Určité úlevy přesto zůstávají
Kromě bezplatného balíčku 1 000 zpráv na telefonní číslo zůstává aktivní takzvaný Free Entry Point. Pokud zákazník iniciuje kontakt přes sponzorovanou reklamu typu Click-to-WhatsApp na Facebooku či Instagramu, případně přes komunikační tlačítko na firemní stránce, otevírá se za stanovených podmínek 72hodinové bezplatné konverzační okno.
Pro společnosti, které staví svůj marketing na sociálních sítích a vedou uživatele přímo do chatu, představuje tato výjimka významnou úsporu. Efektivní využití tohoto nástroje může částečně kompenzovat nové náklady na běžnou zákaznickou podporu.
Co to znamená pro běžné uživatele
Ačkoliv zákazníci neuvidí žádnou změnu na svém bankovním výpisu, v praxi se s dopady nových pravidel setkat mohou. Velká zákaznická centra budou nucena přehodnotit dosavadní procesy. Místo rozkouskovaných zpráv dorazí ucelené odpovědi, chatboti budou nastaveni na maximální efektivitu.
Firmy se možná pokusí část triviálních dotazů přesměrovat do samoobsluh, mobilních aplikací nebo klasických webových rozhraní. Efektivita textu se pro komerční sektor stává měřitelnou finanční položkou. Pro běžného uživatele však platí jednoduché pravidlo: soukromé zprávy zůstávají beze změn a bez poplatků.
Zdroje článku: denik.cz, e15.cz, centrum.cz, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Farská