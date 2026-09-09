Rodiče mají nárok od státu na 2000 Kč na kroužky pro děti. Je potřeba zažádat ale rychle

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Když v září začne školní rok, rodiče se připravují na klasický finanční maraton. Nejdřív pomůcky a sešity, pak oblečení do tělocviku, a vzápětí přichází vlna plateb za kroužky. Týmové sporty, tanec, plavání nebo bojová umění dnes představují pro rodiny s více dětmi zásadní položku v rozpočtu. Málokdo ale tuší, že značnou část těchto nákladů lze získat zpátky – a to bez zbytečného papírování.
Zdravotní pojišťovny totiž v rámci prevence nabízejí příspěvky až dva tisíce korun ročně na každé dítě. Finance lze čerpat na pohybové aktivity, sportovní kurzy i pobyty v přírodě. Celý proces navíc zvládnete vyřídit z gauče přes mobil, pokud víte, na co si dát pozor a kdy žádost podat.
Od fotbalu po lyžařský výcvik: co všechno pojišťovny zaplatí
Spektrum podporovaných aktivit je opravdu široké. Instituce chtějí motivovat mladou generaci ke zdravému životnímu stylu, proto peníze pokrývají klasické týmové sporty jako fotbal nebo atletiku, stejně jako gymnastiku, tanec či bojová umění. Zkrátka nepřijdou ani ti nejmenší – řada pojišťoven proplácí plavecké kurzy už pro kojence a batolata.
Finance lze použít i na akce pořádané školami a školkami. Typicky jde o lyžařské výcviky nebo školy v přírodě, které jinak rodiče stojí několik tisíc. Některé ústavy podporují navíc bezpečnost dětí – ČPZP například přispívá pět set korun na ochrannou přilbu, což ocení každý rodič malého cyklisty.
Jak na žádost: mobilní appka a tři měsíce na podání
Vyřízení dnes nepředstavuje byrokratický kolotoč. Zapomeňte na fronty na pobočkách – všechno zvládnete přes aplikaci nebo klientský portál vaší pojišťovny. K získání peněz potřebujete potvrzení o úhradě sportovní aktivity a doklad o zaplacení. Pojišťovna si ověřuje, zda kroužek probíhá souvisle po stanovenou dobu a zda jej pořádá škola, školka nebo oficiálně registrovaný klub.
Klíčové je pohlídat si lhůtu pro podání žádosti. Doklad o platbě nesmí být příliš starý – u většiny institucí platí časové okno od jednoho do tří měsíců od úhrady. Pokud termín propásnete, nárok na peníze zaniká. U VZP je navíc důležité vědět, že o příspěvek na pohybové aktivity dětí lze zažádat výhradně elektronicky přes aplikaci Moje VZP.
Nabídka jednotlivých pojišťoven se liší jak celkovou částkou, tak konkrétním rozdělením do kategorií:
VZP (111) poskytuje podporu až 2000 Kč, kterou lze využít na pravidelné sportovní kroužky, kurzy plavání, školní lyžařské kurzy nebo na startovné při oficiálních závodech.
ZP MV ČR (211) nabízí celkem až 1500 Kč. Z této částky lze vyčerpat až 1000 Kč na kroužky, kurzy, organizované cvičení či individuální dlouhodobé aktivity, a dalších 500 Kč je určeno na ozdravný nebo sportovní pohyb.
RBP (213) má základní roční limit preventivních programů pro děti 1000 Kč, do kterého se započítávají kurzy plavání i školy v přírodě. Celkovou částku 2000 Kč lze získat pouze při využití mimořádné zářijové akce „Září v pohybu“.
OZP (207) vyplácí na sportovní kroužky pro děti příspěvek až do výše 1000 Kč.
Rychlost rozhoduje: fondy prevence nejsou bezedné
Rodiče by měli mít na paměti, že každá zdravotní pojišťovna má svůj pevně daný finanční limit, který nelze překročit ani kombinováním různých žádostí. Pokud tedy vyčerpáte maximum na fotbalový kroužek, na školu v přírodě už v témže roce další peníze nezískáte.
Důležité je také vědět, že rozpočty fondů prevence nejsou bezedné. Pokud pojišťovna vyčerpá finance vyhrazené na daný rok dříve, může příjem žádostí předčasně uzavřít. Rychlost podání žádosti hraje zásadní roli, a proto se vyplatí nahrát účtenku do aplikace hned po zaplacení kroužku a nenechávat to na konec kalendářního roku.
Pro rodiny v tíživé finanční situaci, například ty pobírající přídavek na dítě, existuje skvělá alternativa v podobě celostátního projektu Darujeme kroužky dětem. Tam lze získat příspěvek až 1500 Kč na pololetí. Rodiče mohou na dětské kroužky často využít také příspěvky od svých zaměstnavatelů – buď z fondu FKSP, nebo prostřednictvím zaměstnaneckých benefitních karet jako Pluxee, Edenred nebo Benefit Plus.
Zdroje článku: Pro rodiče, Aktuálně.cz, fajntip.cz
Autor článku: Veronika Soukupová