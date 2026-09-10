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Pudingoš s čokoládovým pudinkem: Sladký závin pro návštěvu i odpolední kávu

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Pudingoš je přesně ten recept, který vypadá jako práce na půl neděle, ale ve skutečnosti vás nejvíc zdrží jen motání pramenů. Nejlepší na něm je, že jde o kynuté těsto bez čekání na vykynutí, takže žádné postávání u mísy a kontrolování, jestli už se uráčilo narůst. Za mě výborný tah pro chvíle, kdy chcete něco efektního ke kávě, ale nechce se vám dělat věda.
Fotografie k pudingoši

Fotografie k pudingoši

Zdroj: Foto: se souhlasem YouTube kanálu Dvě v troubě, Nenápadný název, velké chutě: Pudingoš je závin s čokoládovým pudingem, který zachrání chuť na sladké i odpolední návštěvu
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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