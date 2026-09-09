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Hradec Plzeň nezlomil. V dešti bral bod za bezbrankovou remízu

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Fotbalisté Hradce Králové v dohrávce 5. kola první ligy remizovali doma 0:0 s Plzní. Hosté dohrávali závěr duelu bez vyloučeného Denise Vavra. Východočeši, kteří si utkání nechali z původního termínu 23. srpna odložit kvůli účasti v kvalifikaci pohárů, jsou v tabulce osmí.
Hradec Plzeň nezlomil. V dešti bral bod za bezbrankovou remízu

Hradec Plzeň nezlomil. V dešti bral bod za bezbrankovou remízu

Zdroj: FC HK
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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