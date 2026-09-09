Dembélé přehlédl Yamala ve výběru na Zlatý míč. Mladá hvězda Barcelony mu to vtipně oplatila

8. září 2026, pár hodin po zveřejnění třicítky nominovaných na letošní Zlatý míč, se mezi dvěma bývalými spoluhráči z Barcelony rozjela slovní přestřelka, která okamžitě ovládla sportovní média. Jenže slovo „přestřelka“ je silnější než realita. Dembélé v rozhovoru pro France Football vybral svou trojici favoritů: Chviča Kvaracchelija, Harry Kane, Kylian Mbappé. Yamala do ní nezařadil, ale ani ho úplně neodepsal. Hned vzápětí ho zmínil mezi dalšími kandidáty, kteří „mohou být uvnitř“ širšího okruhu. A Yamal? Ten na tiskové konferenci před zápasem s Feyenoordem odpověděl jednou větou, která pobavila novináře víc než celý rozhovor.
Co přesně Dembélé řekl, a co neřekl
Rozhovor vyšel v L’Équipe s odkazem na sobotní vydání France Football. Dembélé dostal klasickou předvolební otázku: kdo by měl vyhrát? Odpověděl trojicí bez pořadí. Kvaraccheliju zvolil jako klubového spoluhráče z PSG, Kanea pochválil za „velmi, velmi dobrou sezonu“ a Mbappého, dlouholetého přítele z francouzské reprezentace, zařadil jako samozřejmost.
Klíčový detail, který většina titulků přeskočila: v témže citátu Dembélé doplnil další jména. Michael Olise, Lamine Yamal, Fabián Ruiz, Willian Pacho. Všechny označil za legitimní kandidáty. Yamal tedy z jeho optiky nebyl vyřazen, jen nedostal místo v první trojce. Rozdíl mezi „vynechal“ a „nedal do top 3″ je drobný, ale podstatný.
Yamalova odpověď: jedna věta místo protižebříčku
Na tiskové konferenci Barcelony před úterním zápasem Ligy mistrů s Feyenoordem se novináři zeptali na Dembélého výběr. Yamal nevrátil vlastní trojici. Místo toho pronesl: „Dembélé je vítěz loňska, a to je Kylianův kamarád, ne?“ Podle Mundo Deportivo ještě přidal, že když proti nim hrál, „asi jim z nějakého důvodu lezl na nervy.“
Sál se zasmál. A pak Yamal sám stáhl napětí: řekl, že s Ousmanem vychází velmi dobře. Žádná eskalace, žádný protiútok. Jen přesně mířený šťouchanec, a okamžitý ústup.
Tenhle formát odpovědi je chytřejší než protiseznam. Dembélé nabídl konkrétní jména, čímž se vystavil interpretacím. Yamal reagoval ironií, která nic netvrdí, ale všechno naznačuje. V předvolební kampani kolem Zlatého míče je to efektivnější zbraň.
Kontext: proč je Yamal legitimní favorit
Označit Yamala za outsidera by bylo nepřesné. V roce 2025 skončil v anketě druhý za Dembélém (1 059 bodů proti 1 380), podle oficiálních výsledků UEFA. Letos má za sebou sezonu, ve které Barcelona získala LaLigu, španělský Superpohár a Yamal byl klíčovou postavou španělského tažení na mistrovství světa 2026.
Na tiskové konferenci sám řekl, že má „hodně šancí“. Není to sebevědomí teenagera, je mu devatenáct, narodil se 13. července 2007, a v třicítce nominovaných na Zlatý míč 2026 figuruje po právu. Galavečer je naplánovaný na 26. října v londýnském Palladiu.
Hra se vzkazy, ne válka
Celá epizoda je ukázkou toho, čím se období mezi zveřejněním nominací a ceremoniálem stalo: veřejnou hrou loajalit a drobných provokací. Dembélé dal do trojice spoluhráče z PSG a nejbližšího kamaráda z reprezentace. Yamal to přečetl nahlas. Média to zarámovala jako ironii, L’Équipe mluví o „reakci“, Mundo Deportivo o posměšné nadsázce.
Připomeňme, že ti dva se v Barceloně skutečně potkali. Yamal debutoval za áčko 29. dubna 2023 a při tom zápase mu právě Dembélé připravil šanci. O necelé čtyři měsíce později Dembélé odešel do PSG. Nejsou spoluhráči, nejsou rivalové v jedné kabině. Jsou konkurenti v anketě, kteří se znají dost dobře na to, aby si mohli veřejně rýpnout, a dost dobře na to, aby věděli, kde je hranice.
Zlatý míč 2026 se udělí za sedm týdnů. Do té doby přijdou další rozhovory, další trojice, další šťouchance. Tahle výměna z 8. září nebyla začátek konfliktu. Byla začátek sezony.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle