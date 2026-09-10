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Google zrychluje Chrome na dvojnásobek. AI mění boj s bezpečnostními chybami

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Google od Chromu 153 zkrátil hlavní aktualizační cyklus ze čtyř na dva týdny. Jedním z důvodů je rostoucí počet bezpečnostních chyb odhalených automatizovanými nástroji využívajícími AI.
Google zrychluje Chrome na dvojnásobek. AI mění boj s bezpečnostními chybami

Google zrychluje Chrome na dvojnásobek. AI mění boj s bezpečnostními chybami

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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