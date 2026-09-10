Google zrychluje Chrome na dvojnásobek. AI mění boj s bezpečnostními chybamiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Google zrychluje Chrome na dvojnásobek. AI mění boj s bezpečnostními chybami
První let rakety Spectrum skončil po necelé minutě pádem. Druhý pokus už německé společnosti Isar Aerospace...
Na staré německé DSEWiki se letos objevily tisíce zápisů od AI agentů spojených s OpenAI. Systémy si...
Švýcarská vláda rozšiřuje test open source kancelářského prostředí. Do konce roku 2027 má být řešení...
Po osmi letech a téměř 10 miliardách kilometrů vstupuje evropsko-japonská mise BepiColombo do rozhodující...
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