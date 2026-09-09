Charles Leclerc se na Madringu vyhne penalizaci

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Charles Leclerc se na Madringu vyhne penalizaciPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Charles Leclerc se při své vysokorychlostní havárii v Monze vyhnul poškození motoru. Na Velké ceně Španělska ho tak naštěstí nečeká penalizace za výměnu pohonné jednotky, nutná bude pouze oprava převodovky.
Leclerc_VC Maďarska_2026
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