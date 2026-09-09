Lidl pobláznil Česko. Na 79 Kč zlevnil zařízení, které se hodí do každé domácnosti

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Každý, kdo se doma pustil do montáže nové baterie v koupelně nebo do vyrovnávání pračky, zná ten pocit.
Klasická laťka s jedinou libelou prostě nestačí. Musíte neustále přeměřovat rozteče mezi přívody studené a teplé vody, kontrolovat kolmost vývodů vůči zdi a pak ještě doufat, že se vám armatura vůbec podaří našroubovat bez šikmého dotahování.
Právě proto existují specializované instalatérské vodováhy – jenže ty u profesionálních značek klidně přesáhnou tisícovku.
Parkside z Lidlu teď nabízí podobnou výbavu za 79,90 Kč, což je po slevě 65 procent z původních 229,90 Kč částka, kterou riskujete i při experimentu. Co všechno umí za cenu dvou piv
Půlmetrová hliníková konstrukce o hmotnosti přibližně 520 gramů vypadá na první pohled jako běžné měřidlo.
Jenže na těle najdete přímo vyznačené rozteče pro hodnoty 90, 110, 120, 140, 150, 160, 180, 200 a 220 milimetrů – tedy přesně ty vzdálenosti, které potřebujete při instalaci nástěnných baterií, rohových ventilů nebo odpadů.
Nejběžnější rozteč v českých domácnostech je 150 mm, starší byty mívají 100 nebo 120 mm.
Místo opakovaného přeměřování metrem prostě přiložíte vodováhu a máte hotovo. Přesnost měření dosahuje zhruba 0,5 mm na metr, což plně vyhovuje všem stavebním normám pro domácí i poloprofesionální použití.
Systém tří libel pokrývá horizontální a vertikální rovinu plus úhel 45 stupňů.
Ten oceníte třeba při montáži šikmých vzpěr, zábradlí nebo pokládce dlažby nakoso. Koncovky tlumící nárazy chrání hliníkový profil i citlivé uložení libel při pádu na beton. Dva integrované závěsné otvory umožňují skladování na perforované stěně s nářadím. Univerzální vodováha | Zdroj: Lidl (se svolením Lidl) Dva šroubovací adaptéry mění pravidla hry
Teď přichází ta nejzajímavější část.
Vodováha má dvě odnímatelné měrky s vlastní libelou a standardními závity 3/8 palce a 1/2 palce. To jsou přesně ty rozměry, které odpovídají nejčastějším instalatérským šroubením a nástěnným kolínkům.
Postup je jednoduchý: měrku našroubujete přímo do připraveného vývodu ve zdi a okamžitě vidíte,
zda jsou oba přívody nejen ve stejné výšce, ale také zda směřují kolmo ze zdi ven a nejsou nakloněné. Nepřesně usazené instalační nástěnky při obkládání koupelen bývají častým zdrojem komplikací, které pak znesnadňují montáž drahých armatur.
Právě tahle funkce dělá z levného nástroje skutečně užitečného pomocníka.
U konkurenčních značek za podobné vychytávky zaplatíte klidně pětinásobek. Co říkají zákazníci
V internetovém obchodě prodejce si produkt drží solidní hodnocení 4,3 z 5 hvězdiček. Uživatelé nejčastěji oceňují právě specializované funkce pro vodoinstalace, které v této cenové kategorii nemají konkurenci.
Lidl navíc poskytuje standardní tříletou záruku, což u takto levného nářadí dále zvyšuje atraktivitu.
Částka necelých osmdesát korun dělá z tohoto měřidla ideální doplněk kufru s nářadím.
Ať už plánujete rekonstrukci koupelny, výměnu baterie, nebo jen chcete mít doma spolehlivé půlmetrové měřidlo pro běžné montážní práce, riziko nákupu je prakticky nulové. A může vám ušetřit spoustu času i zkaženého materiálu.
Zdroje článku:
Lidl, fajntip.cz
Autor článku:
Monika Blažková