Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Odvrácená tvář létání: Co vám aerolinky zatajily o čistotě stolků a palubní kávě

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Cestování letadlem lze chápat jako symbol cestovatelského komfortu. Během několika hodin vás tento dopravní prostředek přenese do míst vzdálených tisíce kilometrů, což u jiného způsobu dopravy prakticky není možné. Když se posadíte do sedadla na palubě letadla, netrpělivě očekáváte, kdy se konečně odlepí od ranveje, abyste mohli pozorovat svět z výšky. Je běžnou praxí, že vám letušky a stewardi za letu nabízejí šálek kávy nebo sklenku vody s ledem. Donesou vám je s profesionálním úsměvem, sami by se těchto nápojů ale nenapili.
na palubě letadla

na palubě letadla

Zdroj: Foto: Pixabay
Reklama
Další články z Svět cestovatele
Vlci u Kleku a Neumu: Turisté v jižní Dalmácii dostali doporučení, ať si hlídají psy
Vlci u Kleku a Neumu: Turisté v jižní Dalmácii dostali doporučení, ať si hlídají psy
Místo suvenýru z dovolené vězení: Věci, které turisté běžně balí do kufru, ačkoliv za ně hrozí kriminál
Místo suvenýru z dovolené vězení: Věci, které turisté běžně balí do kufru, ačkoliv za ně hrozí kriminál

Třeba i vy patříte mezi turisty, kteří si rádi vozí ze svých cest nějakou hmatatelnou vzpomínku. Jenže...

Jak zůstat fit na cestách?  Pohyb, výživa a regenerace
Jak zůstat fit na cestách?  Pohyb, výživa a regenerace

Dovolená nebo třeba jen prodloužený víkend je pro mnoho lidí symbolem odpočinku, dobrého jídla a volnějšího...

Na Erasmus s EHIC i cestovním pojištěním. Některé zdravotní pojišťovny pomohou s cenou
Na Erasmus s EHIC i cestovním pojištěním. Některé zdravotní pojišťovny pomohou s cenou

Semestr v Barceloně, Helsinkách, Lisabonu nebo třeba v Krakově? Při přípravách na několikaměsíční studijní...

Proč bych nikdy na dovolenou nejela do lákavé exotiky
Proč bych nikdy na dovolenou nejela do lákavé exotiky

Cestování do exotických destinací se v současnosti často prezentuje jako top životního stylu. Záběrů...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

SvetCestovatele.cz je online magazín pro všechny milovníky cestování – od dobrodruhů, kteří rádi vyrážejí do neznáma, až po pohodové cestovatele hledající inspiraci na víkendový výlet nebo rodinnou dovolenou. Přinášíme autentické tipy, ověřené rady a aktuální informace ze světa cestování, které...

Všechny články tohoto autora →
Svět cestovatele
Další články z kategorie Cestování
Zobrazit více
LifestyleCestování
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.