Moje babička zapichovala do banánu špendlík. V Česku tenhle skvělý trik nikdo nezná

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Složité recepty a drahé pomůcky z teleshoppingu nejsou vždycky to pravé ořechové. Někdy narazíte na postup tak prostý, že vám připadá téměř podezřelý. Přesně takový návyk měla moje babička – zapichovala do banánu tenkou jehlu a výsledek dokázal vykouzlit úsměv na tváři každého, kdo se kolem objevil. V Česku se s tímhle trikem setkáte jen zřídka, přitom celá procedura zabere sotva půl minuty.
Princip je geniální ve své jednoduchosti. Dokážete nakrájet banán uvnitř, aniž byste jakkoliv narušili slupku. Ovoce vypadá nedotčeně, leží v míse mezi ostatními kousky a nikdo nemá ani tušení, že s ním někdo manipuloval. Teprve ve chvíli, kdy za stopku zatáhnete a začnete loupat, se dužina rozpadne na rovnoměrná kolečka místo jednoho celistvého kusu.
Co budete potřebovat a jak na to
Žádný kuchyňský nůž, prkénko ani zručnost šéfkuchaře. Vystačíte si s klasickým dlouhým špendlíkem nebo tenkou šicí jehlou. Klíčové je vybrat správně zralý banán – přezrálý kus s hnědými skvrnami má dužinu příliš měkkou a snadno by se uvnitř rozmačkala. Zelený plod je zase tvrdý a odpor při pohybu by mohl slupku roztrhnout. Ideální je pevný, žlutý exemplář.
Samotný postup zvládne opravdu každý. Zapíchněte jehlu přímo skrz slupku do dužiny – nemusíte propichovat na druhou stranu, stačí proniknout dostatečně hluboko do středu. Vpich je tak drobný, že na žlutém povrchu nezanechá viditelnou stopu. Jakmile je špendlík uvnitř, začněte jím opatrně hýbat vodorovně ze strany na stranu, jako byste chtěli vnitřek přeříznout do vějíře. Slupka funguje jako otočný bod, takže otvor zůstane miniaturní, zatímco pod povrchem vytvoříte čistý řez.
Jehlu vytáhněte a posuňte se o kousek dál. Vzdálenost mezi jednotlivými vpichy určí, jak tlustá kolečka nakonec vzniknou – obvykle stačí rozestupy kolem jednoho až dvou centimetrů. Tento pohyb zopakujte po celé délce banánu, od špičky až k dolnímu konci. Celá operace netrvá ani půl minuty a na konci máte v ruce ovoce, které na první pohled vypadá úplně normálně.
Proč to funguje a kde to využijete
Tenhle nenápadný trik má hned několik praktických i čistě zábavných využití. Pro rodiče s malými dětmi je to geniální záležitost. Děti často bojují s jídlem, nechtějí svačit nebo jim běžné ovoce připadá nudné. Když jim ale nabídnete banán, ze kterého po oloupání samo vypadne deset úhledných koleček, dívají se na to jako na kouzelnické číslo. Najednou se ze svačiny stává hra a talíř zmizí během minuty. Navíc ušetříte čas se špiněním nožů a prkének.
Stejně dobře finta poslouží jako neškodný žertík na kolegy v kanceláři nebo rodinné příslušníky. Stačí takto upravený banán přibalit někomu do krabičky s obědem nebo ho nechat ležet v kuchyňce. Člověk čeká běžnou rutinu, zatáhne za slupku a najednou mu na stůl padají hotové plátky. Zmatený výraz v obličeji dotyčného za těch třicet vteřin přípravy rozhodně stojí.
Dalším benefitem je příprava rychlého občerstvení bez zbytečného nádobí. Pokud spěcháte a chcete si banán nasypat do ranní ovesné kaše, jogurtu nebo na lívance, nemusíte vytahovat nůž ani krájecí desku. Banán jednoduše propícháte přímo ve slupce, pak ho jen rozloupnete nad miskou a kolečka do ní rovnou nasypete.
Pozor ale na jedno úskalí – trik by se měl provádět krátce před podáváním. Vzduch, který do banánu pronikne drobnými vpichy, totiž po několika hodinách způsobí oxidaci a hnědnutí dužiny v místech řezů. To by estetický efekt i moment překvapení zkazilo. Naše babičky věděly, jak si poradit i s těmi nejobyčejnějšími věcmi, které našly v kredenci a šicím košíku. Stačí jedna jehla, pár vteřin soustředění a máte trik, kterým v tuzemsku spolehlivě překvapíte prakticky každého.
Zdroje článku: centrum.cz, tiscali.cz, youtube.com, fajntip.cz
Autor článku: Monika Blažková