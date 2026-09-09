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Moje babička zapichovala do banánu špendlík. V Česku tenhle skvělý trik nikdo nezná

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Obyčejná jehla a zralý banán. Víc nepotřebujete k tomu, abyste ovoce nakrájeli zevnitř, aniž stáhnete slupku. Výsledek vypadá jako kouzlo.
Moje babička zapichovala do banánu špendlík. V Česku tenhle skvělý trik nikdo nezná

Moje babička zapichovala do banánu špendlík. V Česku tenhle skvělý trik nikdo nezná

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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