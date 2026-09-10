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OpenAI znovu předělalo obrázky v ChatGPT. Nově stačí načrtnout, co chcete

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OpenAI nasadilo ChatGPT Images 2.5. Nová verze má být rychlejší, lépe držet vzhled původního obrázku při dalších úpravách a přidává i možnost nakreslit jednoduchý náčrt toho, co má umělá inteligence vytvořit.
OpenAI znovu předělalo obrázky v ChatGPT. Nově stačí načrtnout, co chcete

OpenAI znovu předělalo obrázky v ChatGPT. Nově stačí načrtnout, co chcete

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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