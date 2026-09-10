OpenAI znovu předělalo obrázky v ChatGPT. Nově stačí načrtnout, co chcete

OpenAI posílá do ChatGPT další generaci svého obrazového modelu. Images 2.5 tentokrát nemíří jen na ostřejší obrázky nebo efektnější detaily. Hodně změn se týká samotné práce s obrazem, tedy toho, jak rychle vznikne a co se s ním děje ve chvíli, kdy uživatel začne chtít další a další úpravy.
Právě tam měly starší modely často problém. Člověk chtěl změnit například bundu, nápis nebo pozadí a spolu s tím se nečekaně proměnil obličej, tvar předmětu nebo část scény, která měla zůstat beze změny. Images 2.5 má podobné zásahy zvládat podstatně přesněji.
OpenAI tvrdí také to, že generování je proti Images 2.0 až o polovinu rychlejší. Firma má přitom dobrý důvod rychlost řešit. Podle jejích vlastních údajů vznikají pomocí ChatGPT a obrazových modelů více než tři miliardy obrázků týdně.
Místo dlouhého popisu stačí obrázek načrtnout
Zajímavější než samotná vyšší rychlost je ale nová funkce Sketch.
Uživatel nemusí složitě vysvětlovat, že chce člověka vlevo, produkt uprostřed a text v horní části obrázku. Základní rozložení může jednoduše nakreslit a ChatGPT se podle náčrtu pokusí vytvořit hotovou scénu.
OpenAI tím trochu mění způsob, jakým se obrazové modely používají. Dobře napsaný prompt samozřejmě nezmizí, ale v některých situacích může být pár čar na obrazovce přesnějších než půl odstavce popisu.
Vedle Sketch přibyly také šablony například pro letáky nebo produktové fotografie. Do práce s obrázkem se dostávají i komentáře. Uživatel může označit konkrétní místo a říct, co přesně se tam má změnit, místo aby model nechal znovu hádat z celého zadání.
Sdílet lze rovnou i prompt, ze kterého obrázek vznikl. Ostatní si tak mohou stejné zadání vzít a vytvořit podle něj vlastní variantu.
Flare pro rychlost, Sunburst pro přesnější práci
OpenAI současně představilo dva modely určené pro API. GPT-Image-2.5 Flare má být běžnou volbou tam, kde je potřeba generovat větší množství obrázků a nechce se čekat. Firma ho míří třeba na obsah pro sociální sítě, produktové služby nebo rychlé vizuální návrhy.
Druhý model, GPT-Image-2.5 Sunburst, je zaměřený spíš na přesnost. OpenAI u něj počítá například s reklamní grafikou nebo produktovými snímky, kde je důležité, aby se při opakovaných zásazích nerozpadla původní kompozice.