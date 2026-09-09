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Češi vykopávají dlažbu i plovoučky. Do módy se vrací starý dobrý materiál

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Tvrdé podlahy z keramiky a plastu už lidi nebaví. Místo nich se do domácností vrací přírodní surovina, která kdysi zdobila téměř každou domácnost, pak upadla v zapomnění a teď zažívá comeback v moderní podobě.
Češi vykopávají dlažbu i plovoučky. Do módy se vrací starý dobrý materiál

Češi vykopávají dlažbu i plovoučky. Do módy se vrací starý dobrý materiál

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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