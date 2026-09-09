Češi vykopávají dlažbu i plovoučky. Do módy se vrací starý dobrý materiál

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Když ráno vstanete z postele a bosou nohou šlápnete na ledovou dlažbu, okamžitě litujete, že jste nenašli pantofle. Keramika v koupelně i kuchyni je sice praktická, ale bez podlahového topení působí nepříjemně. Podobně tvrdý dopad má i plovoucí laminát – kroky se po něm dunivou ozvěnou rozléhají celým bytem a při dlouhém stání u kuchyňské linky vás začnou bolet nohy.
Právě kvůli těmto nepříjemným pocitům se čím dál víc majitelů bytů ohlíží po něčem teplejším a měkčím. A nachází řešení, které jejich rodiče nebo prarodiče kdysi vyhodili jako zastaralý relikt socialismu. Korek se po desetiletích vrací do českých domácností, ale v úplně jiné podobě, než si pamatujete.
Od socialistických čtverců k designovému materiálu
Pokud jste vyrůstali v 70. nebo 80. letech, možná si vybavíte tmavě hnědé korkové čtverce na stěnách i podlahách. Tehdy byl korek všude – levný, snadno dostupný a jednoduchý na montáž. V celé Evropě zažíval boom od konce 60. let až do poloviny 80. let minulého století. Pak ale přišly devadesátky s masivní vlnou laminátových napodobenin dřeva a korek najednou vypadal jako nemoderní pozůstatek minulosti.
Jenže dnešní korkové podlahy nemají s těmi starými téměř nic společného. Zapomeňte na jednotvárné hnědé pláty. Současné výrobní postupy umožňují vytvořit povrchy od jemně strukturovaných až po výrazně reliéfní, v barvách od světlé krémové přes přírodní okrovou až po tmavé odstíny. Materiál se nabízí ve velkých rolích, klasických dlaždicích i dlouhých prknech připomínajících parketové lamely. Můžete si poskládat šachovnici, geometrické vzory nebo nechat působit čistou texturu, která do prostoru vnáší přirozené teplo bez nutnosti předstírat, že jde o beton nebo dub.
Miliony vzduchových komůrek. Proč korek nestudí
Tajemství příjemného pocitu pod nohama spočívá v mikroskopické struktuře materiálu. Korek je tvořen miliony drobných buněk naplněných vzduchem, což z něj dělá výborný tepelný izolant s vodivostí mezi 0,040 a 0,045 W/mK. Při došlapu proto neodebírá tělu teplo tak rychle jako keramika nebo vinyl, a proto okamžitě působí teplým dojmem.
Buněčná stavba má ještě jeden zásadní efekt – korek při zatížení nepatrně povolí a po odlehčení se vrací do původního tvaru. Tato přirozená pružnost výrazně ulevuje kloubům a nohám při dlouhém stání, což oceníte u pracovní desky v kuchyni, v dětském pokoji nebo v ložnici. Chůze po takovém povrchu je měkká a neunavuje tolik jako pohyb po tvrdém podkladu.
Třetím benefitem je tlumení hluku a vibrací. Korek se často používá jako podkladová vrstva pod jiné druhy podlah právě kvůli schopnosti pohlcovat zvuk. Kroky po místnosti neznějí dunivě a tvrdě jako u běžného laminátu. Konkrétní útlum v decibelech závisí na tloušťce materiálu, skladbě podlahových vrstev i způsobu montáže, proto se při nákupu vyplatí sledovat technické listy konkrétních produktů.
Strom, který se nekácí. Ekologický rozměr
Korek je čistě obnovitelná surovina získávaná z kůry dubu korkového (Quercus suber), který roste především v západním Středomoří. Globální velmocí v jeho zpracování je Portugalsko. Získávání suroviny je k přírodě mimořádně šetrné – kůra se z kmene loupe ručně a strom se kvůli těžbě nekácí. Kůra následně dorůstá a sklizeň z jednoho dospělého stromu se opakuje přibližně v devítiletých cyklech.
Zajímavý je také časový horizont celého procesu. První sklizeň je možná až ve věku zhruba 25 let, přičemž tato panenská kůra se pro podlahy ještě nehodí. Kvalitní korek vhodný pro podlahové krytiny se získává až od třetí sklizně dál, tedy přibližně od 43. roku věku stromu. Tento detail skvěle ukazuje, jak dlouhověký a ekologicky hodnotný materiál to vlastně je.
Při výrobě aglomerovaných podlahových dílců se navíc efektivně zpracovávají i korkové zbytky a granule, což z něj dělá materiál s minimálním odpadem. Korek navíc obsahuje suberin – přírodní voskovitou látku, která odpuzuje vodu, plísně, roztoče a hmyz. Díky tomu je korková podlaha přirozeně hypoalergenní a ideální pro alergiky.
Měkkost má svou daň. Kde korek neobstojí
Aby byl pohled na korek objektivní, je nutné znát i jeho limity. Měkkost, která je příjemná pro chůzi, znamená nižší odolnost vůči mechanickému poškození. Pod nohama těžkého nábytku se mohou vytvořit trvalé promáčkliny, povrch lze poškrábat ostrými předměty, pískem a kamínky z bot nebo zvířecími drápy. Pod nohy stolů, židlí a skříní je proto rozumné umístit ochranné filcové podložky.
Pozornost vyžaduje také vlhkost. Samotný korek sice přirozeně odpuzuje vodu, avšak hotová podlahová krytina není automaticky vodotěsným systémem. V kuchyni obvykle poslouží dobře, ale v koupelně je nutné použít pouze varianty, které výrobce pro vlhké prostředí výslovně certifikuje. Rozlitou tekutinu je vždy potřeba co nejdříve vytřít a podlahu nevystavovat zbytečnému přemokření při úklidu.
Dalším faktorem je vliv slunečního UV záření, které může časem způsobit změnu barevného tónu. Pokud po letech odsunete skříň nebo koberec, podklad může mít jiný odstín než zbytek místnosti. Do vstupní haly nebo exponované předsíně, kde se střídají zablácené boty a štěrk, existují odolnější volby.
Pokud však hledáte krytinu do ložnice, pracovny či obývacího pokoje a preferujete teplo od nohou, tichý došlap a přírodní původ, představuje moderní korek řešení, které se v interiérech rozhodně neztratí.
Zdroje článku: livingetc.com, poznatsvet.cz, fajntip.cz
Autor článku: Nikola Fialová