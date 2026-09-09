Cibule sklizená o den později začne hnít ve sklepě. Zkušení zahrádkáři čtou jeden jasný signál na listech

Užitná doba skladování cibule přímo závisí na době její sklizně. Pokud ji nevykopete včas, cibule začne více kořenit a hnít, což výrazně zkrátí její trvanlivost. Chcete-li
zjistit, zda je cibule zralá a připravená ke sklizni, musíte se zaměřit na některé konkrétní vnější ukazatele. Ideální doba pro sklizeň cibule se totiž může v různých částech republiky lišit a je ovlivněna mnoha faktory. Ve hře je například vysazená odrůda cibule, doba výsadby a převládající povětrnostní podmínky. Kdy sklízet cibuli – počítejte
Obecně lze cibuli sklízet přibližně 70– 80 dní po výsadbě do volné půdy. Obvykle je to koncem července až začátkem srpna. Mějte však na paměti, že konkrétní doba sklizně se může lišit v závislosti na odrůdě cibule, datu výsadby a převládajících povětrnostních podmínkách ve vašem regionu.
Hlavní vnější znaky zralosti cibule
Cibule by měla mít krček, který spojuje cibuli s listy, vysušený a scvrklý. To je jasný ukazatel, že cibule dosáhla zralosti a je připravena ke sklizni. Mnohdy také
listy cibule začnou žloutnout a sklánět se k zemi. Vnější slupka cibule by také měla být suchá a samotná cibule musí trochu vyčnívat ze země. To znamená, že dosáhla své plné velikosti a je připravena ke sklizni, Pokud tomu tak není, můžete ji ještě zkusit na poslední chvíli vyživit popelem a dolomitovou moučkou. Tip pro sklizeň cibule se zelenými listy
V některých případech může být cibule plně zralá, i když jsou nadzemní listy stále zelené a neopadávají. To se může stát, pokud bylo léto obzvláště deštivé. V takovém případě můžete cibuli
pomoci nasměrovat energii do vývoje cibule tím, že nadzemní listy jemně ohnete směrem k zemi. Tento proces zastaví růst listů a nasměruje všechny potřebné živiny do cibule. Toto ohnutí by mělo být provedeno asi 14 dní před plánovanou sklizní. Zdroj fotografie: Pixabay Urychlení dozrávání cibule
Pokud chcete urychlit proces dozrávání cibule, nezalévejte ji přibližně 14 dní před plánovaným termínem
sklizně. Pokud bylo léto nadměrně vlhké, zkypřete půdu kolem cibule, abyste podpořili rychlejší dozrávání. Další metodou, jak urychlit proces dozrávání, je opatrné povytažení cibule z půdy asi týden před sklizní. Tento postup je však nejúčinnější v relativně suché a měkké půdě – pro deštivá léta se nehodí. Řešení pozdního dozrávání cibule
Jestliže listy cibule zůstávají zelené i v září, může to znamenat, že cibule byla zasazena příliš hluboko do země. V takovém případě pro urychlení dozrávání cibule opatrně odstraňte část svrchní vrstvy půdy, která cibule pokrývá. Do 14 dnů by již sklizni nemělo nic bránit.
Nezapomeňte ji před uskladněním ještě nechat chvíli sušit na záhonku a poté někde pod střechou. Do svazků či copů ji svažte až po 14 dnech. Vyřaďte přitom všechny poškozené a nemocné kusy a dbejte na to, aby se jednotlivé hlavičky pokud možno nedotýkaly.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři