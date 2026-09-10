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Bezpečnostní PLC: Výměna za 2 minuty, výroba téměř bez prostojů a směnovým elektrikářem!

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Výpadek výroby přináší vysoké náklady. S bezpečnostním PLC PLUTO můžete na tento scénář zapomenout. Představte si: uprostřed noční směny selže…
ABB-PLC_Pluto1

ABB-PLC_Pluto1

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Volty

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