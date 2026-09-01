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Bývalý vývojář Microsoftu ztratil s Windows nervy a naprogramoval vlastní systém. Je zdarma a vypadá jako Windows 11

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AnduinOS 2.0 je bezplatný linuxový systém, který záměrně kopíruje vzhled i ovládání Windows 11. Za projektem stojí bývalý inženýr Microsoftu.
Operační systém bývalého vývojáře Microsoftu podobný Windows 11

Operační systém bývalého vývojáře Microsoftu podobný Windows 11

Zdroj: AnduinOS
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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