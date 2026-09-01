Bývalý vývojář Microsoftu ztratil s Windows nervy a naprogramoval vlastní systém. Je zdarma a vypadá jako Windows 11

Xue nastoupil do Microsoftu v roce 2020 jako softwarový inženýr, ale ne do týmu, který vyvíjel samotný Windows. Přesto s ním pracoval denně a postupně si vytvořil seznam frustrací. Vadily mu opakované pády prostředí Windows Shell i reklamy, které se do systému postupně vkrádaly. Sám přiznává, že logiku ovládání Windows považuje za vysoce efektivní, jenže nestabilita a otravná upozornění ho nakonec dohnaly k tomu, aby si v roce 2022 postavil vlastní desktopové prostředí na Linuxu. Původně šlo o osobní „hračku“, jak projekt sám nazval. Po pěti letech v Microsoftu v roce 2025 odešel, v době, kdy firma procházela vlnou propouštění, a rozhodl se proměnit svůj vedlejší projekt v plnohodnotný operační systém. Výsledkem je AnduinOS 2.0, vydaný 30. června 2026.
Proč vypadá jako Windows 11 a co je pod kapotou
AnduinOS záměrně přebírá centrovaný hlavní panel, vizuální styl připomínající microsoftí Fluent Design, nabídku Start a klávesové zkratky, na které jsou uživatelé Windows zvyklí: Win + E otevře správce souborů, Win + I nastavení, Win + D zobrazí plochu a Win + V otevře historii schránky. Aplikace pro nastavení vzhledu přímo nabízí volbu rozložení „Windows 11-style“.
Pod touto vizuální vrstvou ale běží něco zásadně odlišného. Základem je Ubuntu 26.04 LTS s linuxovým jádrem a desktopovým prostředím GNOME, nad kterým Xue vybudoval vlastní sadu balíčků a deklarativní build systém postavený na debootstrap a
chroot. Nejde tedy o pouhé téma nalepené na existující distribuci. Verze 2.0 přinesla přestavbu celé architektury: vlastní build pipeline, grafický instalátor, App Store, mechanismus aktualizace, správu ovladačů i podporu Secure Bootu. Podpora systému je garantována do dubna 2031, tedy po celou dobu životního cyklu základního Ubuntu 26.04.
Co zvládne a kde narazíte
Praktická otázka číslo jedna: poběží na AnduinOS programy z Windows? Částečně ano. Systém obsahuje Windows EXE Runner postavený na Bottles a Wine, který umí spouštět soubory .exe a .msi. Funguje to jako kompatibilní mezivrstva, nikoli jako virtuální Windows. Oficiální dokumentace rovnou upozorňuje, že nelze počítat s fungováním některých typů programů:
- kernelové ovladače (typicky anticheat v hrách),
- přímý přístup k firmwaru nebo disku,
- hluboká integrace s microsoftími službami.
Kancelářské aplikace, prohlížeče nebo jednodušší nástroje by měly fungovat. Ale kdo potřebuje specifický profesionální software vázaný na Windows, ten v AnduinOS plnohodnotnou náhradu nenajde.
Druhá praktická otázka: instalace. ISO obraz má přibližně 2,5 GB a je dostupný na oficiálním webu AnduinOS ve variantách pro x86-64 i ARM64, tedy i pro novější notebooky s čipy Snapdragon X. Po stažení stačí vytvořit bootovací USB (na Windows například přes Rufus v režimu
dd mode) a spustit grafický instalátor, který provede výběr jazyka, klávesnice a dalších nastavení. Dokumentace ale důrazně varuje před dual-bootem na jednom disku s Windows a doporučuje buď samostatný fyzický disk, nebo kompletní přechod. Záloha dat a uložení obnovovacího klíče BitLockeru jsou nutností.
Co se týče češtiny: systém podporuje 28 jazyků, ale čeština mezi nimi v aktuální verzi uvedena není. České rozložení klávesnice by mělo být dostupné přes volbu vstupních zdrojů, plná lokalizace rozhraní ale zatím potvrzená není.
Pro koho to dává největší smysl
AnduinOS cílí na dvě skupiny. První tvoří uživatelé, jejichž primární počítač nesplňuje hardwarové požadavky Windows 11, například kvůli chybějícímu TPM 2.0 nebo Secure Bootu. Zatímco Microsoft vyžaduje UEFI, Secure Boot, TPM 2.0, 4 GB RAM a 64 GB úložiště, AnduinOS si vystačí s 4 GB RAM, 20 GB místa a firmwarem UEFI nebo BIOS. Pro starší počítače, které už Microsoft nepodporuje pro Windows 11, je to reálná cesta k aktuálnímu systému.
Druhou skupinou jsou lidé, kteří chtějí přejít na Linux, ale odrazuje je neznámé prostředí. Právě v tom tkví hlavní odlišnost od zavedených distribucí jako Linux Mint nebo MX Linux. Mint nabízí nižší nároky a dlouhodobou podporu, MX Linux zase vyniká na opravdu starém hardwaru. Obě distribuce jsou prověřenější a mají větší komunitu. AnduinOS ale jako jeden z mála projektů staví celý zážitek kolem toho, aby se uživatel Windows cítil okamžitě doma. Podle nás je to jedna z nejpřístupnějších „přestupních ramp“ z Windows na Linux, jaké jsme zatím viděli, i když za cenu menšího ekosystému a kratší historie.
Existuje i konkurenční projekt Winux, který míří na podobnou cílovou skupinu. Ten ale ve své bezplatné edici nabízí časově omezený přístup k některým profesionálním nástrojům, zatímco AnduinOS je celý pod licencí GPLv3 a oficiálně slibuje, že zůstane zdarma.
Jeden člověk, firma v Hongkongu a otázka důvěry
Xue si sám uvědomuje, že důvěřovat kritické infrastruktuře udržované jedním člověkem není rozumné. Proto v lednu 2026 zaregistroval společnost AIURSOFT LIMITED v Hongkongu, podle jeho slov kvůli důvěryhodnosti i geopolitické neutralitě. Základní AnduinOS má zůstat bezplatný a financovaný z dobrovolných příspěvků. Komerční aktivity firmy se mají soustředit především na podnikové služby kolem ekosystému, ne na zpoplatnění samotného desktopu.
Z osobní záliby jednoho frustrovaného inženýra se za čtyři roky stal plnohodnotný operační systém s firmou, dokumentací a šestiletou podporou. Jestli AnduinOS přežije dost dlouho na to, aby si vybudoval komunitu srovnatelnou s Mintem nebo MX Linuxem, ukáže až čas. Ale pro každého, kdo dnes sedí před počítačem bez TPM 2.0 a přemýšlí, co s ním bude po konci podpory Windows 10, je tohle jedna z nejpřístupnějších odpovědí.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda