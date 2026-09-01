Hvězdy UFC popsaly bizarní antidopingové kontroly USADA

Od bývalého antidopingového programu UFC uplynulo už několik let, trojice známých veteránů ale měla při vzpomínání materiálu dost. V pořadu Deep Waters postupně vytáhli příběhy, které ukazují, jak nekompromisní systém kontrol v praxi byl.
Krev přímo v autosalonu
Dustin Poirier si vybavil situaci, kdy mu USADA zavolala právě ve chvíli, kdy kupoval auto a podepisoval dokumenty. Domů se v požadovaném čase dostat nemohl, takže testeři přijeli přímo za ním. Odběr moči i krve tak absolvoval přímo v autosalonu. Ještě méně nadšený byl z kontroly v šest hodin ráno na Super Bowl Sunday.
Jorge Masvidal přidal, že podobnou návštěvu v neděli brzy ráno zažil dokonce dvakrát. „Chtěl jsem je zabít,“ zavtipkoval při vzpomínání na testery.
Masvidal měl problém i po jednom z tvrdých tréninků. Po cvičení a sauně podle svých slov shodil přibližně 3,5 až 4 kilogramy a jednoduše nebyl schopný poskytnout vzorek moči. Pracovníci USADA s ním tedy zůstali a následovali ho z gymu American Top Teamu až domů do Miami, dokud se situace nevyřešila.
Weidman skrýval operaci
Chris Weidman zase zažil testování během golfu. Kontroloři na něj počkali přímo na hřišti a jakmile s ním navázali kontakt, nemohl jim jednoduše říct, aby přijeli později. Jeho spoluhráči tak museli čekat, než odevzdal krev i moč.
Mnohem větší nervy zažil před UFC 205 v roce 2016. Zhruba tři a půl týdne před zápasem s Yoelem Romerem si poranil koleno a podstoupil operaci, o které podle svých slov UFC neinformoval. Po návratu z nemocnice měl za sebou také infuzi a krátce nato mu u dveří zazvonila USADA. Weidman se bál, že se kvůli celé situaci dostane do problémů.
Další varování dostal poté, co odjel na svou chatu v horách a zapomněl změnit místo pobytu v systému USADA. Když kontroloři dorazili na jeho běžnou adresu, snažil se vrátit, cestu mu však zkomplikovala doprava a test nestihl.
USADA zajišťovala antidopingový program UFC od roku 2015 do konce roku 2023. Weidman, Masvidal a Poirier teď připomněli jeho méně viditelnou stránku. Namátkové kontroly neměly čekat na vhodnou chvíli a právě proto mohly bojovníky zastihnout prakticky kdekoliv.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka