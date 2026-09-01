Nejdřív hotel v Olomouci, teď společný večer v Praze. Vémola a Naomi se vodí za ruce, o vztahu ale stále mlčí

Pět měsíců po veřejném oznámení rozchodu s Lelou, sedm týdnů po olomouckých paparazzi snímcích a přesně deset dní před koncem léta se
Karlos Vémola ukázal po boku Moniky Naomi na akci v centru Prahy. Tentokrát ne v poledne, ne v restauraci hotelu, ne s výmluvou na pracovní schůzku. Přišli spolu, drželi se za ruce a odešli spolu. Od olomouckého hotelu k pražské střeše
Časová osa je přímočará. 1. dubna 2026 Vémola veřejně oznámil, že s Lelou už pár netvoří. Lela o den později řekla, že se rozešla ona s ním a řeší rozvod. 5. června bojovník v rozhovoru pro
TN.cz mluvil o odděleném bydlení, klidném rodičovství a žádném velkolepém rozchodu ani návratu. Působilo to jako muž, který si skládá nový život v tichosti.
Pak přišel červenec. 10. července
Expres zveřejnil fotografie Vémoly s neznámou blondýnou u vstupu do olomouckého hotelu Theatre a v hotelové restauraci. Anonymní zdroj z Olomouce tvrdil, že se tam scházeli opakovaně. O šest dní později eXtra.cz identifikovalo ženu jako Moniku Naomi, influencerku s beauty a fitness profilem, jejíž vizáž komentátoři okamžitě přirovnali k Lele: dlouhé blond vlasy, výrazné křivky, glamour styling.
19. července Vémola v podcastu OSSCAST reagoval. Neřekl „ano, byl jsem s ní na hotelu“. Řekl, že šlo o obchodní oběd v pravé poledne ve steakhouse, a odmítl, že by fotky automaticky znamenaly vztah. Argumentoval tím, že je „půl roku sám“ a do jeho soukromí nikomu nic není.
Pražský večer, který mluví sám
O čtyřicet dní později vypadal svět jinak. Podle eXtra.cz dorazili Vémola a Naomi 29. srpna společně na ILUMINATE Sunset Rooftop Rave, střešní party v komplexu Quadrio na Spálené 22 v Praze 1, která podle oficiálního webu ILUMINATE běžela od pěti do desíti večer. Při příchodu se drželi za ruce. Záběry pořídila redakce eXtra.cz.
Ironický detail: dovnitř se nakonec nedostali. Akce byla vyprodaná, kapacita plná, a ani známé jméno nepomohlo. Odešli spolu. Ale to podstatné se odehrálo před vchodem, ne za ním. Rozdíl oproti Olomouci je zásadní. V červenci šlo o restauraci uvnitř hotelu, poledne, žádné gesto, které by šlo jednoznačně přečíst.
V srpnu jde o veřejnou společenskou akci, večer, držení se za ruce před objektivy. Posun od „obchodní schůzky“ k chování, které vypadá jako pár na rande, je těžké přehlédnout. Podle anonymního zdroje eXtra.cz dvojice na akci možná přímo počítala s tím, že bude viděna. To je ovšem tvrzení, které nelze ověřit. Foto: NextFoto Co říká Lela a co říká zákon
Lela Vémolová se k nové situaci přímo nevyjádřila. Její dosavadní verze je ale výrazná. V červencovém rozhovoru pro Blesk uvedla, že
o přítomnosti „paní Moniky B.“ v jejich životě věděla už od období narození syna Arnolda, tedy zhruba od jara 2025. Popsala, jak se syn dlouhé měsíce léčil v nemocnici, zatímco ona se vyrovnávala s tím, že její manžel měl podle jejích slov delší dobu vztah s jinou ženou. Zároveň poprosila média, aby její jméno s Monikou dál nespojovala.
Důležitý právní detail: Vémola a Lela jsou k srpnu 2026 stále formálně manželé. Rozvod nebyl veřejně potvrzen. Paralelně běží spor o výživné, majetek a praktické záležitosti kolem tří společných dětí, včetně auta na převoz dětí, které Vémola podle TN.cz nabídl k prodeji za miliony. Veřejné zviditelnění nové partnerky v době neuzavřeného manželství a finančních sporů tlak na celou situaci spíš zesiluje.
Mlčení jako strategie
Monika Naomi se k Vémolovi veřejně nevyjádřila. Ani jednou. Už v roce 2021 v rozhovoru pro eXtra.cz zdůrazňovala, že si věci dělá po svém a nenechá se tlačit do škatulek. Teď tu strategii drží důsledně, žádný komentář, žádný příběh na Instagramu, žádné potvrzení ani popření.
Vémola po olomouckém incidentu zvolil cestu přeznačení: ne vztah, ale obchod; ne rande, ale oběd. Po Praze zatím neřekl nic. A právě to ticho je výmluvné. V červenci ještě cítil potřebu vysvětlovat. V srpnu už ne.
Podle nás je po pražském večeru mnohem těžší držet linku „jen schůzka“. Držení za ruce na veřejné akci není obchodní oběd ve steakhouse.
Mlčení jim ale nechává manévrovací prostor, dokud vztah nepojmenují, nemusí odpovídat na otázky o jeho začátku, o překryvu s manželstvím ani o tom, co to znamená pro Lelu a děti.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Barbora Kalivodová