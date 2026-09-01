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Parnasse ukázal vyrýsovanou postavu. Před debutem v UFC vypadá děsivě

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Salahdine Parnasse má před prvním zápasem v UFC hotovou závěrečnou přípravu a na aktuálních fotografiích ukázal výrazně vyrýsovanou postavu. V Paříži ho čeká rovnou hlavní zápas s Danem Hookerem.
Parnasse ukázal vyrýsovanou postavu. Před debutem v UFC vypadá děsivě

Parnasse ukázal vyrýsovanou postavu. Před debutem v UFC vypadá děsivě

Zdroj: KSW MMA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

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