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Kriminalisté dopadli pachatele několika krádeží, v úkrytu ho našel policejní pes

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Muž se snažil schovat v dílně, kde se zamkl a vlezl do šachty pod železný poklop. Policejní pes ho uprostřed noci našel, strážci zákona následně použili hrozbu namířenou střelnou zbraní a pouta, obviněný skončil ve vazbě.
Kriminalisté dopadli pachatele několika krádeží, v úkrytu ho našel policejní pes

Kriminalisté dopadli pachatele několika krádeží, v úkrytu ho našel policejní pes

Zdroj: Policie ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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