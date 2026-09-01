Kriminalisté dopadli pachatele několika krádeží, v úkrytu ho našel policejní pes

Devětatřicetiletého pachatele, který se dopustil série krádeží, zadrželi policisté přímo na místě jeho posledního vloupání. Ve čtvrtek 27. srpna po jedné hodině v noci vylezl na přístřešek nákladové rampy v zadní části obchodního domu v Chotěboři. Dostal se dovnitř, vylomeného okna si ale všiml pracovník bezpečnostní agentury a zavolal policisty. Ti začali pátrat po pachateli, který mezitím uvnitř překonal kovovou jisticí roletu vstupu do prodejny s nábytkem, jejíž součástí je i obchod s textilem. Tam poškodil dvě uzamčené příruční pokladny a vzal z nich peníze, hotovost vzal také ze stolní zásuvky prodejního pultu.
V další prodejně v příruční pokladně peníze nebyly, do uzamčeného trezoru se muž nedostal, poškodil ale dveře, elektronický zabezpečovací systém a některé kabely serverů. V přízemí budovy se pak zamkl uvnitř dílny a ukryl se do šachty, kterou přikryl kovovým poklopem. „Právě tady ho vypátrali policisté z oddělení služební kynologie, kteří do pátrání nasadili služebního psa. Poté muže kolem půl čtvrté v noci policisté zadrželi. Při zadržení policisté užili donucovací prostředky hrozbu namířenou střelnou zbraní a služební pouta,“ uvedla mluvčí Dana Čírtková.
Minimálně tucet případů z Havlíčkobrodska
Jak následně strážci zákona zjistili, muž se na Havlíčkobrodsku dopouštěl trestné činnosti přesto, že byl mimo jiné za krádež odsouzený k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dva roky. Ten mu skončil loni v březnu. Nyní má muž na svém kontě minimálně dvanáct případů, kdy se dopouštěl krádeží nebo poškození cizí věci. Jen krádežemi muž způsobil škodu nejméně za 199 tisíc korun a poškozením majetku škodu přesahující částku 412 tisíc korun.
„V prodejně v Havlíčkově Brodě odcizil na konci července několik lahví alkoholu v hodnotě přesahující dvanáct set korun. Do stejné prodejny přišel ve stejný den znovu a odcizil další zboží za téměř čtyři tisíce korun. Stejnou prodejnu měl zřejmě v oblibě a krást sem přišel i posledního července, kdy si uvnitř prodejny naplnil nákupní košík různým zbožím v celkové hodnotě téměř třicet tisíc korun a bez zaplacení projel s vozíkem přes pokladny. Do stejné prodejny se vrátil 4. srpna a odcizil zboží za tři tisíce korun,“ vyjmenovala mluvčí.
Stejný muž stál také za vloupáním do prodejny květin v Havlíčkově Brodě, kde 6. srpna sebral různé věci za pět a půl tisíce korun, dalších patnáct tisíc byla škoda. Stejnou noc ještě vypáčil dveře do prodejny papírnictví, tam po něm zůstala škoda 120 tisíc korun. Do prodejny s bylinkami v Havlíčkově Brodě pak vnikl 20. srpna, škoda byla tři tisíce, další den na náměstí způsobil různým firmám a městu škodu 150 tisíc. O pár dní později ukradl v noci ze školky mobilní telefony a peníze, škoda byla 52 tisíc. V restauraci zanechal škodu 81 200 korun, v zahradnictví deset tisíc.
„Muž nemá žádný pracovní poměr, trvalé bydliště ani rodinné zázemí a trestná činnost byla tak jeho jediným zdrojem příjmů, což sám doznal.“Dana Čírtková — krajská policejní mluvčí
„Veškerou trestnou činnost doznal s tím, že krádeže prováděl z důvodu své finanční tísně. Finanční prostředky získané trestnou činností následně užíval pro svoji potřebu. Při výslechu popsal způsob spáchání jednotlivých skutků a vyjádřil se také k věcem, které odcizil a poškodil,“ uvedl k případu Martin Kovařík, zástupce vedoucí oddělení obecné kriminality územního odboru Havlíčkův Brod s tím že obviněnému muži bylo za páchání trestné činnost uloženo celkem již šestnáct nepodmíněných trestů odnětí svobody. „Muž nemá žádný pracovní poměr, trvalé bydliště ani rodinné zázemí a trestná činnost byla tak jeho jediným zdrojem příjmů, což sám doznal,“ dodala Čírtková.