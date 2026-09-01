Lepší než od babičky? Vláčný jablečný koláč s tvarohem a skořicí mizí z plechu ještě teplý

Jablka, skořice a tvaroh jsou kombinac í , která se ke konci léta začíná vracet do kuchyní skoro sama. Tento koláč je vláčný, jemně nakyslý, nahoře křupavý a přitom nevyžaduje žádné složité cukrářské postupy.
Mám ráda
recepty, které vypadají slavnostněji, než kolik ve skutečnosti dají práce. Hodí se k odpolední kávě, na víkendovou návštěvu i jako první nenápadná připomínka, že podzim už je skoro za dveřmi. Jablka udrží koláč krásně vláčný
Při pečení fungují jablka trochu jako
přirozený zvlhčovač těsta. Během pečení pustí část šťávy, takže náplň zůstává měkká a koláč není druhý den suchý. Nejlépe se mi osvědčují kyselejší odrůdy, které se při pečení úplně nerozpadnou. Do koláče se nejlépe hodí jablka s lehce nakyslou chutí, která se při pečení úplně nerozpadnou. Dobře omyté plody navíc není vždy nutné zbavovat slupky. Foto: Magnific
Jablka navíc obsahují rozpustnou i nerozpustnou vlákninu,
vitamin C a řadu rostlinných látek. Velká část vlákniny a flavonoidů se nachází ve slupce, proto není nutné pěkná a dobře omytá jablka automaticky loupat. Co budete potřebovat
Na formu přibližně 24×30 cm si připravte: 300 g hladké mouky 150 g studeného másla 80 g moučkového cukru 1 vejce 1 lžičku kypřicího prášku 500 g měkkého tvarohu 2 vejce 70 g cukru 1 lžičku vanilkového cukru 3 až 4 větší jablka 1 až 2 lžičky mleté skořice 1 lžíci citronové šťávy máslo nebo pečicí papír na formu Těsto máte hotové raz dva
Mouku promíchejte s moučkovým cukrem a kypřicím práškem. Přidejte studené máslo nakrájené na malé kousky a prsty
vytvořte drobenku. Nakonec zapracujte vejce. Přibližně 2/3 těsta natlačte na dno připravené formy a zbytek schovejte zatím do lednice. Příprava jablečného koláče není složitá. Stačí vytvořit těsto, přidat tvarohovou a jablečnou vrstvu, zasypat drobenkou a vše upéct dozlatova. Foto: ChatGPT, Kapitalio.cz
Tvaroh promíchejte se dvěma vejci, cukrem a vanilkovým cukrem. Rozetřete jej rovnoměrně na připravené těsto.
Na řadu přicházejí voňavá jablka
Jablka nastrouhejte nahrubo nebo nakrájejte na velmi tenké plátky. Promíchejte je s citronovou šťávou a skořicí a rozložte na tvaroh. Pokud jsou mimořádně šťavnatá, můžete je předem lehce vymačkat.
Na závěr rozdrobte navrch zbytek těsta. Koláč pečte v troubě předehřáté na 175 °C
přibližně 40 až 45 minut. Okraje by měly zezlátnout a drobenka získat lehce křupavý povrch. Před krájením jej nechte alespoň 20 minut odpočinout. Skořice není jen typicky podzimní vůně
Skořice vzniká ze sušené kůry stromů rodu
Cinnamomum. Existuje více druhů, přičemž mezi nejznámější patří cejlonská skořice a kasie. Právě jejich charakteristická vůně se dokonale pojí s jablky a pro mnoho lidí se stala téměř symbolem podzimního pečení. Skořice patří k jablkům téměř neodmyslitelně. Koláči dodá hřejivou vůni a chuť, která už nenápadně připomíná přicházející podzim. Foto: Magnific
V běžném množství používaném k ochucení pokrmů je skořice považována za bezpečnou. Není ale důvod dělat z ní zázračnou surovinu.
Dosavadní výzkumy nepotvrzují, že by sama o sobě spolehlivě léčila konkrétní zdravotní problémy. Druhý den chutná možná ještě lépe
Teplý koláč láká k ochutnání okamžitě po vytažení z trouby, ale po vychladnutí se tvarohová vrstva zpevní a
chutě se lépe propojí. Já ho proto dávám přes noc odležet do lednice a před podáváním jej chvíli nechám při pokojové teplotě.
Pokud chcete recept posunout ještě o kousek blíž k podzimu, přidejte k jablkům
hrst nasekaných vlašských ořechů. Dobře funguje také špetka mletého hřebíčku nebo kardamomu.
Základ bych ale nepřekombinovávala. Právě jablka, tvaroh a skořice jsou důvodem, proč tenhle jednoduchý moučník funguje tak dobře a proč u jednoho kousku často nezůstanete.
Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, nih.gov