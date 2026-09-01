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Nástupní plat 140 000 Kč a lov na univerzitách. Zkušenosti z praxe jsou tu paradoxně na škodu, o generaci padesátníků nikdo nestojí

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Na technologickém trhu se rodí pozice, kde čerstvý absolvent vydělá víc než zkušený manažer. Firmy loví talenty přímo na univerzitách a letitá praxe je tu poprvé handicapem.
Nástupní plat 140 000 Kč a lov na univerzitách. Zkušenosti z praxe jsou tu paradoxně na škodu, o generaci padesátníků nikdo nestojí

Nástupní plat 140 000 Kč a lov na univerzitách. Zkušenosti z praxe jsou tu paradoxně na škodu, o generaci padesátníků nikdo nestojí

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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