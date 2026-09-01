Senioři čekají na papírový dopis zbytečně. Od tohoto roku jim důležitá oznámení úřad nepošle

Ještě před několika lety bylo pro většinu seniorů samozřejmostí, že důležitý dokument od úřadu přinese pošťák nebo se objeví v klasické poštovní schránce. S postupující digitalizací veřejné správy se tento systém mění. Některé dokumenty mohou přijít do datové schránky, jiné jsou dostupné prostřednictvím státních portálů a u části písemností se od automatického papírového rozesílání už úplně ustoupilo. Právě proto je důležité rozlišovat mezi jednotlivými způsoby komunikace. Senior, který nemá datovou schránku ani nepoužívá internet, totiž rozhodně nepřestává mít možnost jednat s úřady osobně nebo prostřednictvím papírových formulářů. Existují ale situace, kdy musí o papírovou variantu aktivně požádat.
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Oznámení o zvýšení důchodu už automaticky do schránky nepřijde
Nejviditelnější změna se týká oznámení o pravidelném zvýšení důchodu. Od roku 2026 Česká správa sociálního zabezpečení přestala valorizační oznámení automaticky rozesílat všem důchodcům v papírové podobě. Příjemce důchodu, který má datovou schránku fyzické osoby, dostává dokument elektronicky právě tam. Ostatní si mohou své valorizační oznámení zobrazit po přihlášení do ePortálu ČSSZ. Elektronický dokument je možné uložit nebo vytisknout a má stejnou platnost jako jeho listinná podoba.
To ale neznamená, že by člověk bez počítače o informace přišel. Valorizační oznámení si lze zdarma nechat vytisknout na kterékoliv správě sociálního zabezpečení. Kdo ho chce nadále dostávat poštou domů, musí podat příslušnou žádost. U lidí narozených od roku 1955 je zaslání zpoplatněno podle nákladů České pošty, zatímco lidé narození před rokem 1955 náklady na doručení nehradí. Samotnou žádost však musí podat všichni, kteří chtějí papírové oznámení dostávat na adresu, tedy i starší ročníky.
Důležitý je přitom také termín. Pokud chce důchodce dostat papírové oznámení při lednové valorizaci, ČSSZ musí žádost obdržet nejpozději do 30. září předcházejícího roku. Později doručená žádost se už vztahuje až na následující valorizaci. To je detail, který se vyplatí hlídat zejména lidem, kteří internet nepoužívají a jsou zvyklí spoléhat výhradně na klasickou poštu.
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Kdo má datovou schránku, měl by ji pravidelně kontrolovat
Ještě větší pozornost potřebují lidé, kteří mají zpřístupněnou datovou schránku fyzické osoby. Ta není jen elektronickou obdobou obyčejného e-mailu. Dokumenty doručené úřadem do datové schránky mohou mít stejné právní účinky jako doporučený dopis do vlastních rukou. Pokud to povaha dokumentu umožňuje a člověk má příslušnou datovou schránku zpřístupněnou, orgán veřejné moci může dokument doručovat právě prostřednictvím ní.
Největší riziko spočívá v tom, že nestačí říct, že se člověk do schránky nepodíval. U řady úředních zpráv nastává po deseti dnech takzvaná fikce doručení. Dokument se tedy může z právního hlediska považovat za doručený, i když ho adresát vůbec neotevřel. Od tohoto okamžiku přitom mohou běžet lhůty například pro odpověď, odvolání nebo splnění určité povinnosti. Kdo datovou schránku používá jen výjimečně, měl by si proto nastavit upozornění na nové zprávy.
Elektronicky navíc chodí i další praktické informace. Finanční správa například využívá datové schránky při rozesílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí. Pokud má poplatník odpovídající datovou schránku a není přihlášen k jinému způsobu zasílání těchto údajů, může informace o platbě dostat právě elektronicky. Člověk s aktivní datovou schránkou by proto neměl očekávat, že mu všechno důležité současně přijde ještě jednou klasickou poštou.
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Bez internetu se senior stále obejde
Digitalizace nicméně neznamená úplný konec osobního kontaktu s úřady. Řadu záležitostí lze stále vyřídit na přepážce a například u ČSSZ existuje možnost podat některé formuláře také klasicky v papírové podobě. Elektronické služby jsou především další cestou, nikoliv plošným zákazem papírové komunikace pro seniory. ČSSZ dnes přes svůj ePortál umožňuje například podat žádost o důchod, změnit některé údaje, pracovat s formuláři nebo získat informace evidované v systému. Přihlášení je chráněné elektronickou identitou.
Pro seniory a jejich rodiny je proto nejlepší zjistit především dvě věci. Zda má dotyčný aktivní datovou schránku a zda chce i nadále dostávat valorizační oznámení poštou. Právě v těchto oblastech může spoléhání na starý systém způsobit největší překvapení. Papírové dopisy od státu zatím nezmizely, jejich automatické rozesílání ale už rozhodně není samozřejmostí jako dříve.
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