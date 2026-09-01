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Jedlá soda umístěná v lednici zastane překvapivě užitečnou práci. Nenápadný trik ocení každá zkušená hospodyňka

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Dennívýzva
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Nejspíš jste se už někdy setkali se záhadným nepříjemným zápachem, který se line z vaší lednice. I přes její pravidelné čištění se vám může hodit tento trik s jedlou sodou.
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Zdroj: Fotografie: BydlímeÚtulně
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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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