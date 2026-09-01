Retro štafetky s pudinkovým krémem a čokoládou jsou jemný dezert, který vypadá luxusně a chutná jako z cukrárny

Štafetky vypadají trochu slavnostně, skoro jako zákusek z nedělního tácu, ale doma se klidně upečou i obyčejně ke kávě. Zvlášť ve chvíli, kdy v lednici zbydou bílky a člověk nechce zase dělat pusinky. Patří ke starším moučníkům, žádný nový cukrářský trend, spíš recept, který se čas od času vytáhne a pořád má proč. Tenké bílkové těsto, ořechy, máslový krém nastavený pudinkem a nahoře čokoláda. Jednoduchá sestava, která drží pohromadě chuťově i prakticky.
Když se pořádně vyšlehají
bílky a těsto se rozetře jen do tenké vrstvy, v troubě je hotovo za chvíli. Krém je osvědčený: pudink a máslo. Dobře se roztírá, nerozjíždí se a po odležení v chladu se s těstem pěkně propojí. Pokud chcete chuť trochu zjemnit, část mletých ořechů se dá nahradit . Není to žádná velká inovace, spíš drobná domácí úprava, která sem pasuje. kokosem Recept na domácí retro štafetky s pudinkovým krémem a čokoládou
Jsou jemné, lehce křehké a po odležení se krájí mnohem líp než hned po dokončení. Nejlepší bývají druhý den, kdy krém
zvláční těsto a chutě se trochu srovnají.
Doba přípravy: 35 minut Doba pečení: 10 až 12 minut Počet porcí: přibližně 20 až 24 kusů Ingredience pro přípravu
Bílkové těsto: 320 g bílků 210 g cukru krystal 85 g hladké mouky 85 g rozemletých ořechů nebo kokosu moučkový cukr na posypání sádlo na pomazání pečicího papíru pečicí papír
Pudinkový krém: 1 balení vanilkového pudinku 500 ml mléka 250 g másla asi 150 g cukru podle chuti
Dokončení: 150 až 200 g čokoládové polevy Postup přípravy staročeských štafetek s pudinkovým krémem
1. Připravte dva plechy, případně dva samostatné archy pečicího papíru. Papír jen lehce potřete sádlem, plát se po upečení nebude tolik trhat při sundávání. Troubu předehřejte na 180 °C.
2. Z bílků ušlehejte pevný sníh. Pak po částech zašlehávejte cukr krystal, dokud nevznikne lesklá a pevná hmota, která drží tvar a neroztéká se po míse.
3. Stěrkou zlehka zapracujte hladkou mouku a mleté ořechy nebo kokos. Tady je lepší nespěchat. Prudké míchání sníh srazí a těsto pak nebude tak nadýchané.
4. Těsto rozetřete na připravený papír do tenčího obdélníkového plátu. Povrch jemně poprašte moučkovým cukrem. Po upečení se díky tomu méně lepí a zůstane příjemně jemný.
Bílkové štafetky – sladká záchrana zbylých bílků
5. Pečte v předehřáté troubě přibližně 10 až 12 minut. Plát má jen lehce zezlátnout, ne vyschnout. U štafet se těch pár minut navíc pozná, takže je lepší troubu ke konci hlídat. Po upečení nechte plát krátce zchladnout.
6. Mezitím uvařte pudink z mléka podle návodu na obalu, jen ho udělejte opravdu hustší. Během chladnutí ho občas promíchejte, aby se na povrchu nevytvořil škraloup.
7. Změklé máslo utřete s cukrem do světlé pěny. Vychladlý pudink potom po lžících zašlehávejte do másla. Krém má být hladký, jemný a tak akorát pevný na mazání.
8. Upečený plát nakrájejte na stejně široké pruhy. Každý potřete vrstvou pudinkového krému a opatrně srolujte nebo přeložte do menších štafetek. S lehce vlažným plátem se pracuje snáz než s úplně studeným. Foto: Cooky.cz, Na každý lehce vychladlý plát natřeme krém a opatrně srolujeme.
9. Hotové kousky skládejte vedle sebe na tác nebo plech. Dejte je alespoň na 30 minut do chladu, aby zpevnily. Při polévání čokoládou se pak tolik nemačkají a neposouvají. Foto: Cooky.cz, Nakrájíme na stejné kousky a necháme zchladit.
10. Připravte čokoládovou polevu způsobem, na který jste zvyklí. Štafety jí buď přelijte, nebo je do polevy namočte horní stranou. Pak je nechte v klidu, dokud čokoláda neztuhne.
11. Nejlépe chutnají po několika hodinách odležení, ideálně až druhý den. Uchovávejte je v chladu, kde vydrží zhruba 2 až 3 dny. Před podáváním jim stačí pár minut při pokojové teplotě, krém pak nepůsobí tak tuhý. Rady z domácí kuchyně k retro moučníku Jemnější chuti dosáhnete tak, že část ořechů nahradíte kokosem. Podobně se upravují i jiné moučníky s pudinkovým krémem a výsledek bývá lehčí. Pudink zašlehávejte do másla až tehdy, když mají obě složky podobnou teplotu. Příliš studený pudink nebo naopak hodně měkké máslo můžou krém srazit. Plát nepřepečte. U štafet rozhodují i dvě minuty navíc a vysušené těsto se potom hůř stáčí, láme se a není tak příjemné na skus. Chcete-li hladkou polevu bez zbytečně silné vrstvy, položte štafety při polévání na mřížku a pod ni dejte papír. Přebytečná čokoláda steče dolů a kousky budou vypadat čistěji.
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