SSD si může nechat zdát, laptop z roku 2004 přežil od Windows XP až po desítku. Po 21 letech se pevný disk otočil naposledy

Uživatel Redditu s přezdívkou JoePlays687 oznámil začátkem dubna 2026 konec svého notebooku HP Compaq nc6120, přesněji řečeno konec jeho 2,5palcového pevného disku Fujitsu MHV2060AH. Po instalaci Windows 10 build 1507 se plotny disku přestaly točit. Definitivně, bez varování. Stroj přitom za svůj život vystřídal minimálně pět různých operačních systémů, od Windows XP přes Vistu, sedmičku a Linux Mint 19.2 až po zmíněnou desítku. Jeden mezikrok si autor ani nepamatuje. Nejde o rychlost ani o technologickou nadřazenost starého hardwaru. Jde čistě o kalendářní délku služby jednoho konkrétního kusu, který několikanásobně překonal výrobcem uváděnou servisní životnost.
Poctivý firemní stroj, žádná exotika
HP Compaq nc6120 nebyl prémiový odolný notebook. Byl to pracant firemní třídy s 15palcovým displejem, 6článkovou baterií a standardní tříletou zárukou, kterou šlo rozšířit servisním balíčkem až na pět let. V
dobových QuickSpecs od HP se nabízel s konfiguracemi 40, 60, 80 nebo 100GB SMART pevných disků s 5 400 otáčkami za minutu. Zajímavý detail: HP pro tento model dodávalo i českou a slovenskou klávesnicovou variantu, takže se nc6120 u nás v polovině nulových let reálně vyskytoval v kancelářích.
Disk Fujitsu MHV2060AH, který v tomto konkrétním kusu vydržel tak absurdně dlouho, měl podle
produktového manuálu Fujitsu kapacitu 60 GB, 8MB vyrovnávací paměť, rozhraní ATA-6 a typický čas roztočení 4 sekundy. Výrobce pro celou řadu MHV uváděl pětiletou servisní životnost při dodržení provozních podmínek. Dvacet jedna let je více než čtyřnásobek této doby. Cesta pěti systémů a jednoho zapomenutého
Příběh disku není jen o tom, že přežil. Je o tom, čím vším si prošel. Podle původního svědectví na
Redditu vypadala posloupnost takto: Windows XP – původní systém z výroby Neznámý OS – autor si nepamatuje, co následovalo Linux Mint 19.2 – nasazený v pozdější fázi života Windows 7 – návrat k Microsoftu Windows Vista – krátce jako systém obnovy Windows 7 – opětovná instalace Windows 10 build 1507 (10240) – poslední systém, po jehož instalaci se disk přestal točit
Celkem jde o minimálně sedm doložených instalačních stavů a pět různých operačních systémů. Každá přeinstalace znamenala nové formátování a další zápisy na stárnoucí plotny a znamenala zátěž pro mechaniku disku. Disk to nakonec vzdal.
Co ho nakonec dostalo?
Lákavé je říct, že Windows 10 starý disk zabil. Časová shoda tam je, pár dní po instalaci se plotny přestaly točit. Ale přímý důkaz kauzality neexistuje. Microsoft u Windows 10 uvádí jen základní hardwarová minima: 1 GHz procesor, 1 GB RAM pro 32bitovou verzi, 2 GB RAM pro 64bitovou verzi a 16 GB místa na disku pro 32bitovou, respektive 20 GB pro 64bitovou verzi. O zvýšení mechanické zátěže konkrétního notebooku z roku 2005 se samozřejmě nezmiňuje.
Pravděpodobnější výklad je prostší. Disk byl dávno za hranicí návrhové životnosti. Každý další den provozu byl bonus. Instalace nového systému mohla zvýšit zátěž na už extrémně přestárlou mechaniku a fungovat jako poslední kapka, ale není možné ji označit za jedinou příčinu. U mechanického HDD „přestal točit“ znamená fyzické selhání rotační části, motoru nebo řídicí elektroniky, nikoli softwarový pád, ze kterého se dá jednoduše obnovit.
Proč to není argument proti SSD
Titulek říká, že SSD si může nechat zdát. Ale to platí výhradně v jedné disciplíně: v kalendářní výdrži jednoho konkrétního kusu. Ve všem ostatním jsou dnešní SSD jinde.
Parametr Fujitsu MHV2060AH (2005) Samsung 990 EVO Plus 1TB Kingston NV3 1TB WD_BLACK SN850X 4TB Kapacita 60 GB 1 TB 1 TB 4 TB Odolnost proti nárazu (mimo provoz) 900 g 1 500 g — — Záruka 5 let (servisní životnost) 5 let 5 let 5 let Vytrvalost neuvedeno v TBW 600 TBW 320 TBW 2 400 TBW Pohyblivé části ano ne ne ne
Absence pohyblivých částí je hlavní důvod, proč se SSD obecně považují za odolnější vůči mechanickému selhání než pevné disky, jak připomíná i
analýza Backblaze. Dnešní výrobci u SSD komunikují vytrvalost prostřednictvím TBW a záruční doby, nikoli prostřednictvím příběhů o dvacetiletém přežití. Trh se posunul ke kapacitě, rychlosti a kompaktnosti. Co si z toho odnést prakticky
Pokud máte doma starý notebook se stále funkčním diskem, neoslavujte, zálohujte. WD ve svém průvodci technologií SMART doporučuje při výskytu varovných hodnot SMART data okamžitě zálohovat a disk vyměnit. Případ nc6120 ale ukazuje, že konec může přijít i bez předchozího varování: jednoho dne se plotny prostě přestanou točit.
A vyplatí se vůbec starý notebook opravovat? Nový 2,5″ SATA SSD o kapacitě 500 GB dnes na českém trhu stojí od zhruba 3 065 Kč za Crucial BX500 po 4 355 Kč za Samsung 870 EVO. U dvacet let starého stroje taková investice nemusí dávat ekonomický smysl, pokud k jeho zachování nemáte konkrétní důvod, například potřebu používat starý software, kompatibilitu s dobovými periferiemi nebo zájem o retro hardware.
Fujitsu MHV2060AH v tom jednom HP Compaq nc6120 neporazil moderní technologii. Porazil vlastní specifikaci více než čtyřikrát. A to je příběh, který si zaslouží respekt, i když se ty plotny už nikdy neroztočí.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Vojtěch Kalivoda