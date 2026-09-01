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Charlotte Gott se pochlubila nádhernými letními fotkami: Podle fanoušků měla být modelkou

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Charlotte Gott zveřejnila nové letní snímky z Řecka. Fanoušci chválí její půvab i styl, kritici ji dál poměřují jménem slavného otce.
Fotografie Charlotte Elly Gottové

Fotografie Charlotte Elly Gottové

Zdroj: Fotografie: Nextfoto, Charlotte Ella Gottová na premiéře filmu Karel
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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