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Nafouklému břichu mohou ulevit správně zvolené potraviny. Jejich pravidelné zařazení do jídelníčku podporuje trávení

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Nejrůznější potíže se zažíváním trápí velké množství lidí. Mezi nejčastější problémy patří zejména zácpa, pálení žáhy a také nadýmání. Pokud jde o nadýmání, jeho příčiny mohou být různé, ale většinou úzce souvisejí s našimi stravovacími návyky. Dnes vám přinášíme pro inspiraci několik potravin, u kterých byly prokázány pozitivní účinky v souvislosti s nadýmáním a zácpou, neboť obsahují velké množství přírodní vlákniny a dalších příznivě působících látek.
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Zdroj: Fotografie: Freepik
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

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